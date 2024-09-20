日本男童深圳遇襲亡　學者：中國官方應正視長期彌漫反日情緒問題

深圳日本人學校男童遭持刀襲擊後傷重不治，事態發展可能使中日關係進一步緊張，加劇在華日本人的安全憂慮。



受訪學者認為，中國社會長期存在反日情緒，官方需要更深入反思問題，審視是否需要糾正教育和信息傳遞。

據法媒報道，日本首相岸本文雄星期四（9月19日）見媒體時，形容襲擊事件極其卑劣，強烈敦促中國就所發生的事實做出解釋。他說：「事件發生已經一天多了，我們希望中國可盡快解釋事實真相」。

岸田文雄說：「這樣的事件絕不能重演。我們將強烈呼籲中國確保日本公民的安全，防止類似事件的再次發生，同時，我們將盡政府所能採取一切必要措施。」

中國外交部發言人林劍同日證實男童為日本國籍，並對不幸事件表示遺憾和痛心。他說：「中方對男孩的去世表示哀悼，對他的家人表示慰問。」

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

一名在深圳日本人學校就讀的10歲男童，9月18日在上學途中遭一名持刀男子襲擊。警方過後在案發現場逮捕一名44歲男子。

共同社報道，日本總領事館總領事貴島善子19日說，男童在星期四凌晨去世，其腹部被刺傷。

林劍說，男童遭襲後第一時間被送醫，廣東省安排了醫學專家進行全力搶救。中方將為家人料理後事提供必要的協助。

中國警方至今尚未公布嫌犯的作案動機。林劍指出，案件在進一步的調查中，有關部門將依法處理。他補充，根據目前了解情況，這是一宗獨立個案，任何國家都有可能發生類似的情況。

男童的死訊傳出後，有民眾前往學校獻花悼念。日本駐華大使館降半旗哀悼，並發文稱事態嚴重，衷心希望中方盡最大努力保護在華的日本僑民。

襲擊事件發生在「九一八事變」紀念日，即日本於1931年向中國東北發動侵略戰爭的日子。目前尚不清楚事件與紀念日是否存在直接關聯。

這是中國在三個月內發生第二宗針對日本學童的襲擊事件，引發在華日本人社群的不安情緒。據日經新聞網報道，北京、廣州日本人學校已發出通知，提醒家長在公共場合避免大聲說日語，減少外出。

2024年9月19日，有民眾在深圳日本人學校外獻花（Reuters）

豐田、Sony、東芝等在華日本企業也採取相應措施，提醒員工保持警惕。

一名在中國旅居15年的日本人蛭田秋子接受《聯合早報》採訪時說，中國社會長期存在反日情緒。近年來隨着中國經濟放緩，越來越多在華日企撤離影響了當地就業，這種情緒有所上升。

她說：「以前類似事件主要針對成年人，對兒童的襲擊較為罕見。」

新加坡國立大學東亞研究所客座高級研究員林大偉受訪時指出，與其他外企一樣，在華日企對中美地緣政治、中國經濟結構調整等不利因素感到擔憂，這些可能影響企業及其外派人員的留任決定。

他說：「持刀襲擊事件將會在這些問題之上，增添多一層不安。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSiS）副教授李明江受訪時，認同中國社會長期存在普遍的反日情緒，並指該現象在社交媒體上尤其顯著。

中國官方對襲擊事件的信息進行嚴格管控，數間中國媒體之前對襲擊的報道已被撤下。微博、小紅書等社交媒體也屏蔽了相關話題標籤。

不過，在官方事件聲明的留言區，仍可看到不少煽動性的仇恨言論。

日本駐香港總領事館2024年9月19日發布通告，包括要求香港政府部門加強日本人學校的保安（網站截圖）

李明江說，中國官方需要更加深刻地認識這一問題，並反思在教育和宣傳等領域的長期做法，是否需要在一定程度上進行調整和糾正。

他說，這種情緒的上升不利於中國與外部世界的交往，甚至與其宏大外交目標，如人類命運共同體、中華民族偉大復興等背道而馳，削弱中國在國際事務中發揮更大作用的努力。

他說：「政治圈子裏面有識之士應該拿出勇氣，從根源上糾正這些問題。否則可能會成為長期且影響深遠的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

