美國商務部建議禁售配備中俄軟硬件的聯網汽車

綜合路透社與美媒報道，美國商務部9月23日以國家安全考慮為由，建議禁止銷售與進口使用中國或俄羅斯軟硬件的聯網汽車（connected vehicles，即指可連接到網絡的車輛）與自動駕駛汽車（autonomous vehicles）。



路透社稱，此將禁止幾乎所有中國汽車進入美國市場。報道稱，這項計劃的法規還將迫使美國和其他主要車廠在未來幾年從美國汽車上刪除關鍵的中國軟體和硬體。

在有關建議生效前，將有30天公眾諮詢期。

圖為2022年，中國互聯網巨頭百度在北京測試自動駕駛汽車。（Getty）

美媒指，規定不適用於已在美國道路上行駛、安裝中國軟體的汽車。

美媒又談到雖然在美國車輛市場中使用的中國和俄羅斯軟體很少，但硬體問題更為複雜，所以美方的軟體禁令將適用於2027年車款的車輛，硬體禁令將適用於2030年車款的車輛，對於沒有車型年份的車輛，禁令則會在2029年1月1日生效。

美國商務部長雷蒙多2024年6月26日在華盛頓舉行的首屆三邊商務部長級會議上發言。（Reuters）

華府早前嚴重關切有中國公司可能透過有關技術，收集美國駕駛者和基礎設施數據，並擔心聯網汽車可能受到外國操控。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5月時曾表示，聯網汽車內的中國軟件或知曉美國用戶資料，而此類數據亦會傳回北京。