亞洲實力指數：印度超越日本成亞洲第三強　中國軍事增強削弱美國

澳洲智庫洛伊國際政策研究院（Lowy Institute）9月23日發布2024年度「亞洲實力指數」，其報告指中國軍事實力持續提升，逐漸削弱美國在亞洲的軍事優勢，日本被印度超越，自2018年有年度調查以來，首次從第三跌至第四名。



報告根據131項指標，評估包括美國、澳洲、新西蘭在內27個國家及地區的實力，包括軍事能力與防務網絡、經濟能力、外交與文化影響力、韌性與未來資源等8項分數，並進行排名。

報告指出，儘管美國仍在亞洲保持領先地位，但自2018年以來，中國已經縮減了與美國之間超過四分之一的軍事能力差距。目前，中國在外交影響力和構建經濟關係排在首位，此外排名低於美國。

中美關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

據日本共同社，印度受益於經濟實力和外交影響力大幅提升而升至第三。日本綜合實力的評分虽比去年增加，惟經濟實力領域比其他國家大幅落後，拖累整體評分。

研究所研究主任勒馬耶（Hervé Lemahieu）及東南亞計劃總監巴頓（Susannah Patton）在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文稱，美國在亞洲失去了主導地位，但仍在區內比中國強大10%左右，令該地區形成獨特的雙極格局。

二人表示，這暫時穩定了亞洲，令美國得以保護其重要的區域利益，防止潛在霸權破壞和平，並保護美國從該地區貿易和投資中獲得的經濟利益。