路透社：印度默許軍火經歐洲轉運烏克蘭　俄羅斯疑多次抗議

路透社19日報道，印度和歐洲政府及國防工業官員說，印度軍火商出售的炮彈已被歐洲客戶轉運至烏克蘭。雖然俄羅斯提出抗議，但印方並未出面阻止有關交易。



據消息人士和海關數據顯示，為支持烏克蘭防禦俄羅斯而進行的彈藥轉移已持續一年多。

印度武器出口法規限制武器裝備的使用，僅限於申報的購買者，如果發生未經授權轉讓，購買者可能面臨未來銷售被終止的風險。

2023年12月27日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫和印度外交部長蘇傑生於在俄羅斯莫斯科舉行會談後出席聯合新聞發布會。（Pool via REUTERS）

三名印度官員說，俄羅斯至少兩次提出抗議，其中一次是俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）7月會晤的時候。

印度外交部發言人Randhir Jaiswal於1月在記者會上說，印度沒有向烏克蘭發送或出售炮彈。

烏克蘭總統澤連斯基2024年8月23日與到訪烏克蘭的印度總理莫迪握手（REUTERS）

消息：印度所生產彈藥不到烏克蘭使用的1%

兩名印度政府官員和兩名國防工業消息人士告訴路透社，印方只生產烏克蘭使用的很少量彈藥。一名官員估計，這一數量不到烏方自戰爭爆發以來進口武器總量的1%。報道稱，無法確定這些彈藥是被歐洲客戶轉售或捐贈給基輔。

消息人士說，向烏克蘭運送印度彈藥的歐洲國家包括意大利和捷克；捷克正在牽頭從歐盟以外的國家向烏方提供炮彈。

印度官員說，他們正在留意事態發展。但他與一位了解轉讓情況的國防工業高層皆表示，印度沒有採取任何行動來限制對歐洲的供應。

2024年8月30日，烏克蘭東北部哈爾科夫，一棟住宅大樓遭空襲後起火。（Reuters）

印度和美國持續加強雙邊防務和外交合作，而美國是烏克蘭的主要安全支持者，但印方與它幾十年來的主要武器供應國俄羅斯也保持着密切關係。

路透社引述六名熟悉官方想法的印度消息人士透露，長期以來一直是世界上最大武器進口國的印度，也將俄烏戰爭視為發展其新興武器出口領域的機會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

