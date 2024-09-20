路透社：印度默許軍火經歐洲轉運烏克蘭 俄羅斯疑多次抗議
撰文：聯合早報
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路透社19日報道，印度和歐洲政府及國防工業官員說，印度軍火商出售的炮彈已被歐洲客戶轉運至烏克蘭。雖然俄羅斯提出抗議，但印方並未出面阻止有關交易。
據消息人士和海關數據顯示，為支持烏克蘭防禦俄羅斯而進行的彈藥轉移已持續一年多。
印度武器出口法規限制武器裝備的使用，僅限於申報的購買者，如果發生未經授權轉讓，購買者可能面臨未來銷售被終止的風險。
三名印度官員說，俄羅斯至少兩次提出抗議，其中一次是俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）7月會晤的時候。
印度外交部發言人Randhir Jaiswal於1月在記者會上說，印度沒有向烏克蘭發送或出售炮彈。
消息：印度所生產彈藥不到烏克蘭使用的1%
兩名印度政府官員和兩名國防工業消息人士告訴路透社，印方只生產烏克蘭使用的很少量彈藥。一名官員估計，這一數量不到烏方自戰爭爆發以來進口武器總量的1%。報道稱，無法確定這些彈藥是被歐洲客戶轉售或捐贈給基輔。
消息人士說，向烏克蘭運送印度彈藥的歐洲國家包括意大利和捷克；捷克正在牽頭從歐盟以外的國家向烏方提供炮彈。
印度官員說，他們正在留意事態發展。但他與一位了解轉讓情況的國防工業高層皆表示，印度沒有採取任何行動來限制對歐洲的供應。
印度和美國持續加強雙邊防務和外交合作，而美國是烏克蘭的主要安全支持者，但印方與它幾十年來的主要武器供應國俄羅斯也保持着密切關係。
路透社引述六名熟悉官方想法的印度消息人士透露，長期以來一直是世界上最大武器進口國的印度，也將俄烏戰爭視為發展其新興武器出口領域的機會。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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