習慣每週上班60小時？日本推4天工作制結果慘敗　打工仔1原因不撐

日本政府開始推廣每週4天工作制後，僅樂聲（Panasonic）、UNIQLO和日立（Hitachi）等8％企業願意實施這種工作模式。日本已加大力度推動企業採用每週4天工作制，但在這個以工作狂文化聞名的國家，這些努力面臨嚴峻的挑戰。



日本政府早在2021年就對4天工作制表達支持，發起一項「工作方式改革」運動，這項運動旨在推行靈活的工作安排、縮短工作時間和限制加班。

書籍《酷日本：日本文化創意產業案例研究》的作者克雷格（Tim Craig）稱：「日本人長時間工作的原因有文化和社會因素，這些事情不會很快改變」。

克雷格認為，日本人一旦選擇4天工作制、提前回家，則可能會遭受其他同事們的異樣眼光，甚至讓其他同事必須加班、多做一些工作來完成公司任務，不管怎樣，這都不是一種好感覺。

根據日本厚生勞動省年度白皮書報告，日本社會工時過長是造成憂鬱症與過勞死的主要原因之一，10.1%男性和4.2%女性每週工作超過60個小時。