法國政府部門試行每週4天工作制　總工時不變實驗結果「慘敗」

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）1月30日宣布要求各部門啟動每週4天工作制的實驗。他強調，「不是一週4天」，而是把5天工時濃縮成4天。



阿塔爾30日在國民議會的整體政策演說中要求各部在中央與地方行政辦公室試行每週4天工作制。他的提議是，員工的工作時間與傳統一週相同，但上班時間為4天。

這個想法來自阿塔爾2023年擔任公共財務預算部長時所推動的實驗。2023年3月起，皮卡第（Picardie）社會保障和家庭津貼徵收聯合會（URSSAF）職員可自願參與每週工作4天的實驗，把每週36小時的工作時間集中在4天內完成，即每天工作9小時，但每週能放3天假。

根據費加洛報（Le Figaro）2023年6月的報道，這項在皮卡第進行的實驗徹底失敗，只有3名職員完整參與1個月的實驗。

圖為2024年1月30日，法國總理阿塔爾在巴黎國民議會發表講話。（Reuters）

報道指，失敗的原因可能是每天工時過長，並非所有人都適合更緊密的工作節奏和工時，特別是對於那些還需要照顧孩子、工作量大或公司距離住所較遠的員工。參與實驗的公務員也提出，每天工時變成9小時，再加上中午用餐和通勤時間，這樣的時間表難以與家庭、生活配合。儘管如此，法國民眾似乎比試行結果更支持一週4日工作制。

根據《赫芬頓郵報》（HuffPost）2023年5月所做的調查，75%受訪者贊成一週工作4天，前提是工資維持不變。

調查結果還顯示，23%受訪者認為只有在整體工時減少的前提下才願意嘗試每週4天工作制，但有52%受訪者認為，即使每週工時不變，他們也更傾向一週4天的工作模式。

英國2022年6月至12月展開規模最大的四天工作制試行計劃後，實驗非常成功，九成的英國公司過後沒有恢復5天工作制，三分之一公司還準備永久實行4天工作制。