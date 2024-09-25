「核爆倫敦」致285萬人死傷　俄媒疑發片籲英國勿供烏軍導彈攻俄

俄羅斯宗教保守派沙皇格勒電視台（Tsargrad）24日發佈一段模擬核武轟炸倫敦的影片，並估計在750千噸當量的核武引爆下，將有至少85萬人死亡、200萬人受傷。有關影片的發佈，被視為俄羅斯對英國允許烏克蘭使用其「風暴影」巡航導彈攻擊俄羅斯的警告。



發佈影片的沙皇格勒電視台由俄羅斯富商、普京親密盟友馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）創辦。據英國媒體報道，這段約4分鐘長的影片配有英文旁述，模擬750千噸當量的彈頭以倫敦西敏市（Westminster）為中心引爆會引發的毀滅性災難。

影片中呈現泰晤士河上空出現巨大火球，在短時間內極速膨脹至950米的直徑。旁述稱，火球內任何事物都會在瞬間蒸發，當中的人甚至來不及反應就已經死亡。

據指，影片一開始就配有威脅性的旁述：「幻像一下，難以想像的事情會發生：核武在倫敦上空爆炸。在本紀錄片中，我們將探討這場災難的毀滅性後果。」

影片表示，核爆造成的巨大火球，在短時間內極速膨脹至950米的直徑。火球內任何事物都會在瞬間蒸發，當中的人甚至來不及反應就已經死亡。(網上圖片)

英國《地鐵報》（Metro）報道指，該影片早在三個月前已經發放，但近日再度在親克宮的「沙皇格勒」Telegram頻道上發佈。

俄烏戰爭已爆發兩年多，其中俄羅斯總統普京不時提起俄羅斯的核威懾力，有關言論難免令人擔心有爆發核戰的可能。多家英國媒體指，其意圖顯然是想警告英國政府，切勿容許烏克蘭利用英國提供的暴風影導彈，打擊俄羅斯境內目標。