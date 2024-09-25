澤連斯基安理會談俄烏戰爭：和平不能只靠談判　須強迫俄羅斯實現

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月24日聯合國安理會會議上表示，俄烏戰爭不能單靠談判來平息，必須採取積極的手段迫使俄羅斯同意實現和平。



2024年9月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）抵達位於美國紐約聯合國總部出席聯合國安理會會議。（Reuters）

路透社24日報道，澤連斯基在會議中表示，俄烏戰爭終會有一日結束，但不是因為有人厭倦戰爭，也不是烏克蘭與俄羅斯進行交易，割讓部份領土。

他強調，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已違反太多國際規範及規則，不會自己停下來，烏克蘭及其盟國只能迫使俄方走向和平。

2024年9月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國紐約聯合國總部出席聯合國安理會會議。（Reuters）

澤連斯基認為，如果歐美盟國支持他提出的「勝利計劃」，將會對俄方產生廣泛影響，包括心理影響，迫使普京通過外交手段結束戰爭。

報道稱，澤連斯基至今仍未提及其「勝利計劃」的詳情，僅表示計劃將成為促使俄羅斯參加第2次烏克蘭和平峰會的橋樑。俄羅斯已於21日宣布，不會派遣代表參加會議。