韓國誕首例自然受孕五胞胎　夫婦獲政府補貼99萬元生育獎勵金

目前韓國的生育率僅0.72，為全球最低。一對韓國夫婦9月20日喜獲五胞胎，韓媒24日報道，這五胞胎將獲得政府提供的補助金額，總計至少達1.7億韓圜（約99萬港元），隨即成為韓國全國爭相報道的新聞。



《韓國先驅報》24日報道，居住在京畿道東豆川市的這對金姓夫婦20日誕下3男2女，為韓國首例自然受孕五胞胎。

韓聯社20日報道，這對夫婦30歲出頭，於2023年10月結婚。男方在一間高中任教，女方為教育公務員。

2005年2月17日，一名母親背首她的孩子參加在在韓國首爾舉行的懷孕和孕產展覽「Babyfair 2005」。(Getty)

東豆川市將為五胞胎提供1,500萬韓圜的現金券，這些現金券可在市內年銷售額低於10億韓圜的任何商店使用。

依照東豆川市推出的鼓勵生育配套，生育第一個孩子可獲得100萬韓圜，生育第二個孩子可獲得150萬韓圜，生育第三個孩子可獲得250萬韓圜，生育第四個或更多孩子各可獲得500萬韓圜。

東豆川市還將為五個寶寶的父母提供350萬韓圜的產後護理支持，同樣以現金券形式發放。

圖為2024年7月26日，韓國2名持旗手（不在圖中）在巴黎奧運開幕禮舉起韓國國旗，乘船出場。（Lee Jin-man/Pool via REUTERS）

此外，這對夫婦還有資格獲得福利部一次性發放、價值1,400萬韓圜的「首次見面券」。在配套計劃的有效期內，他們每月還可獲得8,500萬韓圜的父母津貼和4,750萬韓圜的子女津貼。

首次見面券是指父母在生孩子時獲得一筆一次性的補助，生育第一個孩子可獲得200萬韓圜，生育第二個孩子或更多孩子各可獲得300萬韓圜。

東豆川市的父母津貼於2023年1月推出，在孩子出生後的前11個月，每月為每名孩子提供100萬韓圜；之後的11個月，每月為每名孩子提供50萬韓圜。

另外，父母每生育一個孩子每月還可獲得10萬韓圜的兒童津貼，直到這名孩子95個月大為止。

本文獲《聯合早報》授權轉載

