韓國爆水泥埋屍案　夫殺妻藏屍16年　工人施工始揭發

韓國爆出水泥埋屍案，據警方9月23日指，58歲男子涉嫌在16年前殺害妻子，把屍體放在旅行袋中，再移到陽台用水泥、磚頭掩埋，他更曾報警指妻子失蹤，警方找不到人後，案件不了了之。直至2024年8月，工人處理漏水問題時拆除水泥和磚塊，意外揭發這宗案件。



韓國慶尚南道巨濟市警署9月23日公布，9月19日以涉嫌謀殺罪逮捕並拘留58歲男子。他涉嫌2008年在巨濟市一個公寓內與當時30多歲的妻子爭執後，以鈍器襲擊妻子頭部、臉部，致其死亡。

韓聯社報道，他涉嫌之後把屍體放到在旅行袋中，再轉移到室外陽台，以砌磚、澆水泥方式隱藏屍體，更曾在2011年向警方報案，指妻子失蹤，以證人身份接受警方查問。

【延伸閱讀】韓國虎媽疑不滿女兒拍拖影響學業 持刀伏擊對方14歲男友

+ 18

據報道，他一直居住至2016年，即直到他因吸毒被拘留為止。

到了2024年8月，由於出現漏水問題，工人到現場施工時拆除水泥和磚塊，意外發現埋屍的旅行袋。警方稱「屍體已經部份腐爛，指紋仍然存在，可以通過基因（DNA）檢測，確認身份。」

男子最初否認指控，後來隨着警方調查的進展，他改為承認犯案。