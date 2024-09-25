中日外長會晤談日本男童深圳遇襲案　學者：雙方姿態趨向強硬

中國外長王毅與日本外長上川陽子就深圳日本男童遇襲案件進行會談，王毅表示將依法調查處理，並呼籲日本「冷靜理性看待」以避免事件政治化和擴大化，上川陽子則要求中國對事件給予明確說明，查明嫌犯動機並作出嚴懲。

受訪學者分析，中日近日試圖為局勢降溫，外長高層會談有助避免中日關係進一步惡化，但雙方姿態仍趨向強硬，兩國處理敏感問題仍具挑戰性。



2024年9月24日，美國紐約，中國外長王毅在聯合國大會中會見日本外交大臣上川陽子。（中國外交部）

王毅和上川陽子當地時間9月23日在美國紐約舉行的聯合國大會期間進行會談。據中國外交部網站消息，王毅強調，中國將依法調查處理深圳日本學生遇襲案，將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全。他呼籲日本「冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」。

日本共同網則引述上川陽子形容，案子是「嚴重打擊作為日中關係基礎的國民交流的大事」。她要求中國向日本給出明確說明，防止重演，並早日查明包括嫌犯動機在內的事實真相，作出嚴正處罰。

報道引述王毅回應說，這案件是中國也不願看到的偶發性個案，將依法調查處理。

2024年9月19日，保安人員駐守在深圳日本人學校門外（Reuters）

上川陽子進一步指出，中國的社交媒體存在「毫無根據、性質惡劣」的反日帖子，這些直接發展成威脅兒童安全的事態，「絕對無法容許」，要求中國盡快取締處理。共同網的報道稱，雙方一致同意通過外交渠道繼續展開磋商。

新加坡國立大學東亞研究所客座高級研究員林大偉接受《聯合早報》訪問時說，中日外長的高層會談有助避免兩國關係進一步惡化。他分析，在中國經濟形勢嚴峻的背景下，中國官方不希望事件進一步打擊外國投資者信心，強調事件是偶發個案。而從日本的角度，正值日本自民黨總裁選舉在即，日本民眾對於執政黨妥善處理事件的能力也更敏感。

他認為，中日雙方在事後都採取為局勢降溫的做法，像中國短影片平台快手宣布處置傳播煽動中日對立不實訊息的賬號，日本媒體近日也播放不少中國民眾到深圳日本人學校獻花致哀的畫面，這些有助於緩解事件造成的緊張氣氛。

2024年9月23日，美國紐約，圖為中國外長王毅在聯合國大會上發表講話。（Reuters）

不過，旅日中國學者、日本法政大學教授趙宏偉受訪時則較悲觀地指出，從會談內容看來，中日外長的說辭仍然趨向強硬。他認為，中國呼籲日本避免事件「政治化和擴大化」包含對日本的批判，而日本要求查明並給出事實真相，更多是面向日本國內的政治表態，但按慣例，中國不太可能詳細公布這方面信息。

儘管中日外長進行了會談，中國官方上週也表明將逐漸恢復進口2023年8月日本將核廢水排海後暫停輸入的日本水產品，但趙宏偉認為，中日關係整體仍不容樂觀，「中國早已做出政治判斷」。

林大偉則指出，中日外長會談是雙方關係趨穩的正面迹象，但中日關係的穩定性仍取決於更大的格局，包括中美之間的博弈。

2024年9月24日，美國紐約，中國外長王毅在聯合國大會中會見日本外交大臣上川陽子。（中國外交部）

除了日本男童遇襲案，王毅和上川陽子在會見中也就中日其他分歧進行了交流。據中國外交部網站發布，王毅強調，中國反對日本福島核污染水排海是理所當然，而日本既然同意接受長期國際監測安排和中國等利益攸關國獨立取樣監測，就應該說到做到，「不要節外生枝」。

共同網則報道，對於中國軍機侵犯日本領空、中國在釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近日本專屬經濟區設置浮標等問題，上川陽子表達了「嚴重關切」。

在深圳日本人學校就讀的10歲日本籍男童是在9月18日上學途中，遭持刀男子襲擊不治，加劇了在華日本人對自身安全的憂慮，也引起外界對中國社會長期存在反日情緒的關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

