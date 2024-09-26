王毅晤希臘外長：中國將對希臘實施免簽證政策

中國外交部長王毅9月25日在紐約聯合國大會期間會見希臘外長耶拉彼得里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）。他談到中國將對希臘實施免簽政策，這將極大便利兩國人員往來，密切人文交流。



據中國外交部指，王毅表示中國同希臘都是文明古國，古絲綢之路將兩個民族連結在一起，共建「一帶一路」合作為古絲綢之路注入新的內涵，也為兩國發展帶來新的機遇。

他稱中方重視希臘的地位和作用，讚賞希臘奉行對華友好政策，雙方要拉緊文明交流和務實合作兩大紐帶，持續加深兩國全面戰略夥伴關係，中國將對希臘實施免簽政策，這將極大便利兩國人員往來，密切人文交流。

中國外交部長王毅9月25日在紐約聯合國大會期間會見希臘外長耶拉彼得里蒂斯（中國外交部）

王毅強調中歐利益高度融合，應當堅持互利共贏，倡導開放和合作，希望歐盟堅持戰略自主，避免將經貿問題政治化，通過對話協商妥善處理分歧，確保中歐關係健康穩定發展。

耶拉彼得里蒂斯表示，希臘高度重視對華關係，堅持一個中國原則，希望進一步加強雙邊關係和各領域合作，感謝中國對希臘公民實施免簽，這將為兩國密切人文交流架起橋梁。期待更多中國企業到希臘投資，歡迎更多中國遊客到訪。

他稱希臘支持歐中合作，支持自由貿易。未來兩年，希臘將擔任安理會非常任理事國，期待同中方加強合作，捍衛聯合國憲章，通過對話協商解決爭端，為世界和平做出貢獻。