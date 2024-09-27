全球兒童近視率飆升2050年恐達4成　日童逾八成近視居首位

一項發表在《英國眼科學期刊》 的最新研究警告，近視已經成為一個主要的全球健康問題，2023年全球有超過三分之一的兒童近視，估計到2050年該比例還會上升到近40%。全球範圍內亞洲的近視率最高，日本更有85%兒童近視居全球首位。



該研究由廣州中山大學的研究人員根據276項研究結果得出，涉及6大洲50國超過540萬名兒童和青少年。研究發現，過去30年，兒童和青少年近視盛行率顯著攀升，從1990年的24%上升到2023年的近36%。

研究人員表示，新冠疫情期間，屏幕使用時間的增長和戶外活動時間的減少給全球兒童的視力造成打擊。

圖為日本東京一個植物園內，幾個孩子在櫻花樹下拍照。（Getty）

研究指出，東亞兒童的近視率最高，達到35%，相當於同齡白人兒童的兩倍以上。日本有86%的兒童近視，高居榜首，韓國則是74%，名列第2，中國則有超過40%的兒童近視。

研究人員稱，除了遺傳因素外，兒童開始接受教育的年齡亦有影響，例如新加坡和香港等地的兒童開始接受教育的年齡特別小（兩歲），而在六到八歲就開始接受學校教育的非洲，近視的發生率比亞洲低七倍。

研究人員建議年輕人「養成定期採取保護眼睛行動的習慣」。