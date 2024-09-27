石破茂繼任日揆在即　最近曾訪台　東京或吹「友台」風？

日本前防衛大臣、自民黨前幹事長石破茂9月27日當選自民黨總裁，意味他會接替岸田文雄，成為下一任日本首相。他早前曾訪問台灣，因此上台後的兩岸政策將成為外界關注重點。



石破茂至少訪台兩次，包括在8月中率領「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台，期間與台灣總統賴清德討論台日合作及區域情勢等議題。

他當時形容世界近年局勢發展並不平靜，尤其最近俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點，指日本有「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」的講法。石破茂認為，防範今日的烏克蘭變成明日的東亞是當務之急，民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。

自民黨前幹事長石破茂為其中一位新首相熱門人選。圖為8月13日，正值訪台的石破茂與台灣賴清德握手致意。（台總統府）

石破茂強調，日台共享相同價值，在雙方的合作之下，希望能夠加強此區域嚇阻力量，並且期待台日雙方的經濟能夠持續發展，為兩地民眾打造安全安心、可以生活居住的環境。

而石破茂在2022年亦曾率團訪台，除了弔唁李登輝前總統，並與時任台灣總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮等官員會面。石破茂當時指出，台灣是世界排名第24、東亞排名第1幸福指數最高的「國家」，台灣的安全穩定對日本及世界均至關重要。他與蔡英文會面時則表示，為了對中國進行威懾，雙方應在緊急情況下的法律和部隊運作方面達成共識。

對於石破茂訪台一事，北京方面重申堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，亦應牢記歷史教訓，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

自民黨總裁選舉：日本前防衛大臣、候選人石破茂在2024年9月27日在東京的黨總部投票。（Reuters）

而他當選自民黨總裁後，北京方面再次強調，中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。希望日方以史為鑑，堅持走和平發展道路，恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處，同中方相向而行，推動中日關係沿着正確軌道持續健康穩定發展。

已故日本首相安倍晉三曾提出「台灣有事即日本有事」的主張，石破茂的立場顯得比較謹慎，只認為「全力思考如何避免類似事態發生」才是重點，但假如真的發生，他沒有表明結論。而他9月15日在自民黨總裁候選人辯論中提到，如果需要派出自衛隊到台灣保護當地僑民時，稱中國若製造這種情況就是明顯違法國際法，指沒有與北京方面談判的空間。

現年67歲的石破茂在2000年代中期擔任防衛大臣時，曾形容中國是零威脅國家。他在2014年接受華文媒體訪問時再次為有關言論解畫，指觀點是基於「意圖乘以能力等於威脅」的公式。

日本首相岸田文雄、時任日本首相安倍晉三、時任內閣官房長官菅義偉和前防衛大臣石破茂2020年9月14日在東京舉行的自民黨領導人選舉後慶祝。菅義偉被選為日本自民黨新任領袖。（Getty Images）

石破茂認為中國解放軍過去力量不是那麼強大，當然，中國也沒有甚麼侵略意圖。不過解放軍的力量、特別是海軍的發展很快，因此能力就很充分。他指出，無論意圖和能力，只要有一方是零，威脅就是零。提高能力要很長時間，或者要幾十年，但是意圖是瞬間可以改變，所以日本有責任透過《日美安保條約》及擴大自衛隊力量等提高防衛能力，在這個地區保持力量的平衡。

石破茂在政治上師承田中角榮，後者是促使日中復交的重心人物。因此石破即使認同建立「亞洲北約」應對中國和朝鮮的安全威脅，但他亦主張和中國建立互信，同時在在台海問題上的立場非常審慎，意味他在上台後對兩岸政策應該不會有明顯變化。