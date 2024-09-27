石破茂當選：第五度參選自民黨總裁　主張建立「亞洲北約」

自民黨總裁選舉次輪投票結束，最終由現年67歲的眾議員、自民黨前幹事長石破茂，力壓另外兩位大熱：經濟安保大臣高市早苗和前環境大臣小泉進次郎，脫穎而出當選成新任總裁，他有望於10月1日成為下任日本首相。這次已經是石破茂第五度參選，選前呼聲一直頗高。



石破茂1957年（昭和32年）於東京出生，父親石破二朗曾任鳥取縣知事、內務建設大臣、參議員等，母親則是一名教師。直至中學時期，石破茂都在鳥取縣度過。

自慶應大學法律系畢業後，石破茂於1979年進入三井銀行工作，1981年父親去世，石破茂決定「子承父業」出選眾議員，1986年首度當選，之後連任12次至今。

1993年，他因支持對宮澤內閣不信任案而一度退出自民黨，四年後重新加入。2002年，他首次入閣擔任防衛廳長官，其後於2007年福田康夫時期出任防衛大臣、2008年麻生太郎內閣時則擔任農林水產大臣，而2012年第二次安倍內閣時，石破則出任自民黨幹事長和地方創生大臣。

這次已經是石破茂第五度參選，選前呼聲一直頗高。(Reuters)

日本民眾普遍認為，石破茂「舉止溫和、誠實認真」，且說話輕聲細語，但也被外界認為是「欠缺魅力」。雖然他和他的母親是基督徒，在國內屬於小眾，他同時也會參拜神社。此外，他自稱是日本政界少見的「演藝偶像通」，曾表示喜歡1970年代活躍的女團「糖果合唱團」（Candies）。

石破茂還是個軍事迷和鐵道迷。據知，他在擔任防衛大臣期間，為了迎接俄羅斯國防部長訪日，他熬夜組裝「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）航空母艦的模型。

對內強調地方力量 對外主張建「亞洲北約」

在應對國內問題上， 石破茂主張改善經濟和關注人口集中東京等危機，他強調地方力量，並主張「新資本主義」，同時關注農業、女性和服務業問題。他亦支持一些社會進步政策，例如修改法律，允許已婚夫婦使用不同的姓氏，此舉遭到高市和其他較保守的自民黨議員的反對。

石破茂主張改善經濟和關注人口集中東京等危機，他強調地方力量，並主張「新資本主義」。(Reuters)

另外，其著作甚豐，曾著《日本列島創生論》、《政策至上主義》、《不懂軍事，莫談和平》等。

至於敏感的靖國神社問題，他認為應「分祀甲級戰犯」，但2002年擔任防衛大臣後，就未再前往參拜過。

在國際事務上，石破茂主張「對亞洲和歷史保持誠實態度」，他曾表示應與中國、韓國和朝鮮都應建立信任關係；曾擔任防衛大臣的他，也支持建立「亞洲北約」，以應對中國和朝鮮的安全威脅。

由於石破茂曾退出自民黨，這難免會被人質疑其忠誠度。(Reuters)

將面對兩大挑戰：黨內勢力及忠誠？

石破茂於2015年創立「水月會」（亦即石破派），其一生宏志就是擔任日本首相，他曾在2008年、2012年、2018年及2020年四度挑戰自民黨總裁，但均鍛羽而歸，其中兩次是敗於前首相安倍晉三。

有分析指，他上任後必須平息國內對生活成本上漲的憤怒，並應對東亞因日益自信的中國和擁有核武的朝鮮而引發的不穩定安全環境。

分析又指，他雖然最終如願當選，惟卻面臨兩大挑戰。首先是「石破派」是自民黨內最小的派系，如何在派系主導的黨內取勝將會是個挑戰；其次是，石破茂曾退出自民黨，這難免會被人質疑其忠誠度，或削弱他在黨內獲得廣泛支持的能力。