真主黨領袖被殺　拜登稱正義之舉　內塔尼亞胡：改變中東權力平衡

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）9月27日在以色列軍方對貝魯特的空襲中死亡。美國總統拜登（Joe Biden）28日發聲明表示，納斯魯拉被殺為大量受害者伸張正義。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日發表示，納斯魯拉之死勢改變中東的權力平衡。



路透社9月28日報道，拜登強調，美國全力支持以色列抵禦真主黨、巴勒斯坦武裝組織哈馬斯、也門胡塞武裝和任何其他受伊朗支援恐怖組織的自衞權。

拜登表示，他已指示國防部長進一步加強美國軍隊在中東地區的防禦態勢，以遏制侵略，降低爆發更廣泛的地區戰爭風險。他指出，美國的目標是通過外交手段緩和加沙和黎巴嫩的衝突。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在另一份聲明中呼應拜登對納斯魯拉被殺的支持，並重申她對以色列安全、自衞權的支持。

賀錦麗表示，納斯魯拉是一名雙手沾滿美國人鮮血的恐怖份子，他領導的真主黨破壞中東的穩定，並導致黎巴嫩、以色列、敘利亞和世界各地無數無辜人民被殺害。她強調：「真主黨的受害者的正義得到伸張。」

她表示：「拜登和我都不希望看到中東衝突升級為更廣泛的區域戰爭，我們一直致力尋求外交解決方案，以便以色列和黎巴嫩邊界兩側的人們可以安全地返回家園。外交仍然是保護平民和實現該地區持久穩定的最佳途徑。」

2024年9月28日，人們在伊拉克巴士拉（Basra）舉行的集會上，舉着黎巴嫩真主黨已故領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的海報。（Reuters）

內塔尼亞胡：歷史轉捩點

內塔尼亞胡強調，納斯魯拉的死不但是「歷史轉捩點」，更是以色列實現目標的必要條件，有助因戰火撤離的以色列人返回北部的家園，並迫使哈馬斯釋放在加沙的以色列人質。

內塔尼亞胡同時強調，以色列的工作仍未完成，未来更是充滿挑戰，以方將決心繼續打擊敵人。