內塔尼亞胡聯合國大會發言　多國代表起身離場

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月27日在第79屆聯合國大會一般性辯論中發言，內塔尼亞胡登上講台時，某些國家代表起身離場，場面陷入混亂。



當內塔尼亞胡登上講台，大會現場傳來噓聲，巴勒斯坦、伊朗、沙特阿拉伯等多國代表紛紛離席，菲勒蒙·揚不得不再次提醒與會者保持秩序。

內塔尼亞胡27日在紐約的聯合國總部發言時說：「我今年本來不打算來這裏。我的國家正為自己的生命而戰，但當我聽到站在這個講台上許多發言者對我國的謊言和誹謗後，我決定來到這裏澄清事實。」

儘管會場座位空蕩蕩，內塔尼亞胡仍堅決表達立場，並多次敲打講台，彰顯強硬態度。他指責伊朗在多個戰線對以色列發動攻擊，同時辯解以色列對加沙地帶和黎巴嫩的軍事行動。他強調不會停止在加沙地帶的行動，並暗示將不顧美法等國支持的臨時停火協議，繼續打擊黎巴嫩。

他表示，以色列「已經受夠了」，「你打我，我就打你」。內塔尼亞胡更進一步表態說：「沒有任何地方——在伊朗，沒有任何地方是以色列的長臂無法觸及到，整個中東地區也是如此。」