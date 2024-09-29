王毅聯合國大會發言　促推動地緣衝突結束　反對域外國家干涉亞洲

中國外交部長王毅當地時間9月28日在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，就多個國際地緣議題闡述中方的立場。



王毅指出，和平是當今世界最寶貴的財富。他說：「有人問，有沒有通往和平的道路，實際上和平本身就是道路。沒有和平，發展難以為繼；沒有和平，合作無從談起。」

王毅稱，為了和平，哪怕仍有一線希望，就不應輕言放棄；哪怕還有一點可能，就要付出百倍努力。

推動俄烏衝突盡快降溫

王毅表示，烏克蘭危機還難以走向結束，當務之急是堅持「戰場不外溢，戰事不升級，各方不拱火」，推動局勢盡快降溫。中國正在做的，是發揮建設性作用，穿梭斡旋、勸和促談，而不是火上澆油、趁機漁利。

他說，中國、巴西等全球南方國家本屆聯合國大會期間共同成立「和平之友」小組，目的就是秉持聯合國憲章宗旨和原則，為政治解決危機匯聚共識，為實現和平前景貢獻力量。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論。（中國外交部網站）

中東全面停火刻不容緩

王毅其後談到中東局勢，指巴勒斯坦問題是人類良知的最大創傷。加沙衝突仍在延宕，平民傷亡與日俱增。黎巴嫩戰火又起，強權不能代替正義。巴勒斯坦獨立建國的夙願不能再被迴避，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不能再被無視。全面停火刻不容緩，「兩國方案」是根本出路。

王毅強調，中方始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中方近期推動巴勒斯坦內部和解取得突破，將繼續和志同道合的國家一道，為全面、公正解決巴勒斯坦問題，實現中東長治久安作出努力。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論。（Reuters）

反對域外國家干涉亞洲

王毅表示，中國深知亞洲地區需要的是穩定發展，反對的是分裂衝突。亞洲作為人類文明的重要源頭和全球增長的關鍵引擎，有智慧也有能力通過地區合作穩定局勢，通過對話協商妥處分歧，堅決反對域外國家把黑手伸向這一地區，堅決抵制任何勢力在亞洲興風作浪，挑動對抗。

阿富汗問題攸關地區和平與安全，要幫助阿富汗穩健施政、有效打恐、改善民生、重振經濟，為阿富汗人民開闢一個美好的未來。

王毅籲，朝鮮半島不能再生戰端，要持之以恆推動局勢降溫，堅持對話協商解決問題，實現停和機制轉換，維護半島和平穩定。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論。（Reuters）

台灣問題沒有灰色地帶

王毅說，台灣是中國領土不可分割的一部份，這既是歷史，也是現實。國際條約明確規定把日本奪取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中方，構成二戰後國際秩序的重要組成部份。

他說，1971年第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。

王毅強調，這一決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國必將實現完全統一，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢。