會晤布林肯　王毅稱美方不能以兩副面孔對華　籲以尊重態度對話

中國外交部長王毅9月27日在紐約聯合國大會期間與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。王毅在會晤時稱，美國不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中方對話合作，籲以尊重態度對話。



路透社27日報道，布林肯在會晤後稱，他與王毅都認同兩國領袖溝通的重要性，預料在未來幾星期或幾個月內可以看到更多美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的通話計劃的詳情。

2024年9月27日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在美國紐約與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。（Reuters）

布林肯表示，他在會談中已表達美國對中國支持俄羅斯國防工業基礎感強烈擔憂。

他指出，俄羅斯約70%的進口工具儀器和90%的微電子產品來自中國和香港，大大幫助俄羅斯生產維持戰爭所需的導彈、火箭、裝甲車和彈藥。

布林肯質疑，中國一直稱期望促成和平和結束衝突，但另一方面又容許企業作出協助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行軍事行動的事情。他認為北京這種矛盾的行為並不合理。

2人還討論南海問題、加強中美兩國軍隊溝通、禁毒問題，以及人工智慧等議題。

2024年9月27日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在美國紐約與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。（Reuters）

央視27日報道，王毅在會晤時表示，在兩國元首戰略引領下，中美關係在曲折動盪中實現重回岩里島 、通往三藩市，取得的進展來之不易，值得珍惜。中美關係止跌企穩，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，能否延續這一勢頭，取決於雙方努力。

王毅強調，美方既然多次表示無意同中國發生衝突，就要從根子上樹立理性對華認知，構建正確相處之道，以互惠的精神推進合作，以慎之又慎的態度處理分歧，而不是動輒「從實力地位出發」，我行我素，任性妄為，把以前的錯誤當成繼續犯錯的藉口。

王毅強調，當前台海局勢的最大危險是台灣總統賴清德之流愈來愈猖獗的「台獨」行徑。「台獨」與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對「台獨」，支持中國和平統一。

2024年9月27日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在美國紐約與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。（Reuters）

王毅說，中方堅決反對美方對華經貿科技打壓，國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」。中方絕不接受人權「教師爺」的指手畫腳，更反對打着人權幌子干涉中國內政。兩國人文交流至關重要，美方應以實際行動消除障礙。

王毅闡述中方在南海問題上的嚴正立場，強調中方堅持同直接當事國通過對話協商解決分歧。美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力。

王毅指出，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力。美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止藉此製造對立、鼓動陣營對抗。

雙方一致認為會晤是坦誠、實質性的，認同中美兩國需要找到長久和平共存之道。雙方將繼續落實兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，開展對話合作，妥善管控分歧，爭取兩國關係穩定、健康、可持續發展。