颶風「海倫妮」肆虐美國東南部　累計至少93死 約270萬戶仍停電

颶風「海倫妮」（Helene）在美國東南部持續造成破壞，目前已造成至少93人死亡，10個州約270萬戶仍然停電。其中，南卡羅來納州至今有25人喪生，為35年來導致最多人死亡的風暴。



美國東南部週日（29日）開始大規模清理和恢復工作，海倫妮導致數百萬人斷電、道路和橋樑受損，並引發從佛羅里達州至維珍尼亞州的嚴重洪水，死亡人數或會更高。另外，由於該地區的手機訊號塔全部癱瘓，數百人尚未與親人取得聯繫，下落不明。

據美媒報道，北卡羅來納州的洪水達到百年來最嚴重程度，該州西部一度淪為「孤島」，已有多個搜救隊展開救援。州長庫帕（Roy Cooper）表示，該州西部所有道路需要封閉，需時幾個月修建。當局將會空運食物和食水到受影響地區。

白宮最新表示，總統拜登計劃本週到訪受影響地區。(Reuters)

佐治亞州州長坎普（Brian Kemp）則表示，從空中俯瞰滿目瘡痍的房屋和公路，災區「看起來如像被炸彈炸過一樣」，當局正面臨災後清理的艱巨任務。

白宮最新表示，總統拜登計劃本週到訪受影響地區，前提是他能夠在不中斷緊急服務的情況下訪問受影響地區。

據美國私人氣象預報服務公司AccuWeather首席氣象學家Jonathan Porter初步推算，海倫妮肆虐造成的災難損失估計介乎950億美元（約7,386億港元）到1100億美元（約8,552億港元）之間，可或使這場風暴成為美國現代史上損失最慘重的風暴之一。