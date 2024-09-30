約翰遜回憶錄自爆：為奪回疫苗　我曾考慮秘密入侵荷蘭突襲工廠

近日，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）親自爆出一則新冠疫情期間的猛料。

「我考慮過入侵荷蘭，」約翰遜27日在英國《每日郵報》發文寫道，2021年3月，在歐洲疫情最嚴重時期，他曾考慮「秘密突襲」荷蘭。當時，歐盟和英國因為疫苗近乎「撕破臉」：歐盟計劃扣押並分發阿斯利康公司（Astra Zeneca）儲存在荷蘭萊頓、即將發往英國的500萬支疫苗，惹怒英國。



據荷蘭《電訊報》和《每日郵報》報道，早在2023年底，兩名外交消息人士曾向英媒透露，約翰遜對於歐盟上述計劃非常憤怒，以至於他想「秘密入侵」荷蘭，奪回這批英國已經付過運費的阿斯利康疫苗。

在27日發布的回憶錄中，約翰遜證實了這個瘋狂的故事，同時辯解說，「因為歐盟對我們很惡毒」。

圖為2023年3月22日，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）往國會出席「派對門」事件聽證會。（Getty Images）

據約翰遜介紹，2021年3月底，多名英國高層官員齊聚唐寧街10號。他寫道：「我下令研究對萊頓倉庫進行水路突襲的技術可行性。這樣我們就可以奪取屬於我們的東西，以及我們迫切需要的東西。」

「好吧，首相，這當然可行。」當時，英國時任國防部副參謀長查爾默斯（Doug Chalmers）提出了一個方案：

派遣一支隊伍乘坐商業航班飛到荷蘭首都阿姆斯特丹；



派遣另一支隊伍乘坐充氣艇穿過英吉利海峽，在夜幕掩護下通過運河到達阿斯利康位於萊頓的工廠；



最後，兩支隊伍在萊頓會合後進入工廠，駕駛卡車運載疫苗，撤離至英吉利海峽港口。



不過，查爾默斯同時提醒約翰遜：「荷蘭和比利時實施了疫情管控，我們不可能在不被發現的情況下完成任務…… 一旦被發現，我們必須解釋我們為什麼實際入侵了一個北約盟國。」

約翰遜表示，儘管自己很憤怒，但明白查爾默斯「說的很對」，同時贊同會議上每個人都同意但不會說出來的想法：「這太瘋狂了，簡直無法用語言表達」。但他仍認為，自己是在為英國人的生命「而戰」。

《電訊報》指出，若忽略二戰時的反法西斯行動，英國與荷蘭上一次兵戎相見要追溯至17和18世紀。

圖為英國前首相約翰遜於2022年9月6日在英國倫敦發表卸任前最後一場講話。（Reuters）

在回憶錄中，約翰遜還將歐盟「搶佔英國疫苗」的計劃歸咎於法國總統馬克龍，認為歐盟官員是在馬克龍的壓力下行事。他說：「經過兩個月毫無意義的談判，我得出結論，歐盟對我們懷有惡意和怨恨，因為我們給我們的人民接種疫苗的速度比他們快得多。」

根據數據分析公司「Our World in Data」統計數據，截至2021年3月18日，英國疫苗接種率居歐洲國家之首，達到38.7%；排名第二名的馬耳他的接種率遠低於英國，為21.7%。此外，歐洲大部份國家的疫苗接種率保持在10%以下，排名最低的保加利亞僅有4.2%。

新冠疫情後，英國阿斯利康公司與牛津大學合作研發，在位於英國、荷蘭等歐洲國家的工廠生產疫苗。2021年初，正值歐洲疫情肆虐之際，英國與歐盟之間就阿斯利康疫苗的交付問題產生劇烈矛盾。

時年3月20日，英國衛生大臣宣布，該國已有一半的成年人接種了至少一劑新冠疫苗。但就在英國歡天喜地慶祝「成功」時，歐盟國家僅收到來自阿斯利康公司的3000萬劑疫苗，遠遠低於最初設定的目標9000萬劑。這一落差惹惱了歐盟。

2024年9月17日，法國斯特拉斯堡（Strasbourg），歐盟委員會主席馮德萊恩在會議上宣布新一屆歐委會成員名單。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天表示，如果阿斯利康繼續不履行交付義務，歐盟不排除禁止在歐盟國家生產的疫苗出口至其他國家。此前馮德萊恩曾暗示，該禁令主要針對英國。

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