英國大選︱約翰遜最後一刻現身拉票活動　呼籲支持保守黨

英國大選在7月4日舉行，執政保守黨盡最後努力拉票，並找來前首相約翰遜（Boris Johnson）現身，是他在今場選戰中首度為保守黨站台。



天空新聞（Sky News）2日報道，約翰遜在當天晚上到倫敦出席保守黨拉票活動，稱對首相辛偉誠（Rishi Sunak）邀請自己幫忙感到高興，因此沒有拒絕的理由。

約翰遜表示，大家都愛這個國家，所以才會聚首一堂。他認為與民意調查可能正確所帶來的災難後果相比，他們之後的分歧只是雞毛蒜皮。

他指出，如果民意調查結果屬實，英國在戰勝疫情及應鼓勵企業和增長的一刻，政府將完全地走向相反方向，警告工黨上台將摧毀現時所取得的成就。

英國前首相約翰遜7月2日突然現身保守黨拉票活動，有分析認為是首相辛偉誠的兵行險着。 （REUTERS）

英國首相辛偉誠在兩年前曾有份將約翰遜趕下台，如今在選舉前最後一刻邀請對方為自己站台，可見辛偉誠面對迫在眉睫的困境。圖為2024年7月2日，辛偉誠在倫敦出席保守黨競選活動。（REUTERS）

約翰遜形容工黨自大和自滿，稱對方大幅提高退休金和財產稅、迫害私人企業和損害私營教育和醫療保健。他指工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）非常害怕令人失望寬左翼教條。

同場的辛偉誠感謝約翰遜的支持，並認同對方稱保守黨需要站在同一陣線，阻止施紀賢渴望的工黨「超級大多數」政府。他強調一票都不能少，同時列出保守黨在過去十多年的成就，包括卡梅倫（David Cameron）上台後，將國家由工黨造成的「破產狀況」挽救回來、七國集團（G7）之中的第三快增長、實現英國脫歐、推出新冠疫苗、長者入息保障等。

辛偉誠承認外界對自己及保守黨的不滿而猶疑投票支持，稱保守黨沒有在所有領域取得預期中進展，但強調4日舉行的選舉不是補選，而是對國家前途的選擇，一旦作出錯誤決定，將會對大家帶來嚴重後果。

他亦趁機批評工黨的計劃，指對方不會打擊非法移民，國家會更依賴外國能源，亦會增加大家的稅項，重申保守黨政府承諾減稅，呼籲民眾繼續支持保守黨。