石破茂主張與美國共建「亞洲版北約」　稱要探討引入美核武器

9月27日，日本自民黨舉行總裁選舉投票，石破茂在第二輪投票中獲勝，當選自民黨總裁，將成為下一任日本首相。



據《日本經濟新聞》29日報道，石破茂近日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute，又譯：哈得孫研究所）網站發表文章，闡述了其構建所謂「亞洲版北約（NATO）」的政策主張，還聲稱要探討日本引入美國核武器。

石破茂當選日本自民黨總裁後，9月27日在東京召開記者會（Reuters）

石破茂在這篇文章中宣稱，修訂《日美安全保障條約》的時機已經成熟，美國和英國的「特殊關係」應當成為日美關係的「範本」，使得日美關係升級為與英美關係類似的「對等同盟關係」，從而為所謂「地區安全保障」和穩定的國際環境「作出貢獻」。

石破茂認為，當前日本和美國簽訂的安保條約是「非對稱雙邊條約」，美國承擔日本的「防衛義務」，日本承擔向美國「提供基地的義務」，但義務內容不同。他聲稱，兩國應修改條約和駐軍地位協定，例如允許日本自衛隊駐紮在關島，以加強日美兩國的威懾力。

石破茂鼓吹建立所謂「亞洲版北約」，聯合西方國家共同「遏制中國」。他聲稱：「亞洲缺乏像北約一樣的集體防衛體系，沒有共同防衛的義務，因此處於容易爆發戰爭的狀態。在這種情況下，建立亞洲版北約對於西方盟友遏制中國至關重要。」

他認為，日本與美國結盟，還與加拿大、澳洲、菲律賓、印度、法國、英國等國家建立「准同盟關係」，並深化與韓國的安全合作。如果這些同盟關係得到升級，將形成「以日美同盟為核心的軸輻式體系」，可能發展為所謂的「亞洲版北約」。

2024年9月21日，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在美國特拉華州出席四方安全對話（QUAD）峰會。（Reuters）

石破茂甚至還鼓吹引入美國核武器，聲稱「亞洲版北約」應該考慮向日本等國家部署美國核武器。他宣稱，由於「中國、俄羅斯和朝鮮的核力量正在增強」，美國對亞洲的延伸威懾「不再發揮作用」，因此「亞洲版北約」需要補充威懾力。

但《日本經濟新聞》指出，這一主張與日本「無核三原則」衝突，可能引發外界的廣泛質疑。「無核三原則」是指不擁有、不製造、不運進核武器，該原則最早於1967年由時任日本首相佐藤榮作提出，日本國會1971年通過決議將其確立為日本關於核武器的基本政策。

路透社則提到，美國對「亞洲版北約」的構想並不感興趣。美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）此前表示，這一想法過於草率。

路透社評論稱，石破茂尋求「破壞性的改變」，試圖融合日本現有的一系列外交和安全協議，在日本和美國之間塑造「最親密的同盟關係」，但這反而會讓美國感到「頭疼」。《日經亞洲》也指出，石破茂主張讓日本參與管理駐日美軍基地，這可能引起美國的警惕。

分析人士認為，亞洲地區的局勢非常複雜，每個國家的外交政策都有所不同，石破茂的「亞洲版北約」更像是個不切實際的「白日夢」。美國智庫史汀生中心高級研究員Kelly Grieco對《日經亞洲》表示，這一構想在戰略上也是不明智的。

Grieco說：「大多數亞洲國家，特別是南亞和東南亞國家，並不希望在中國和美國之間選邊站。重要的是，他們其實也不必作出選擇。」她認為，亞洲的情況與歐洲有很大不同，石破茂的主張只會適得其反，使得亞太地區的國家疏遠美國或日本。

現年67歲的石破茂曾任日本防衛大臣、自民黨幹事長等職位，在9月27日舉行的日本自民黨總裁選舉中，石破茂在第二輪投票中以215票獲勝，當選自民黨總裁。日本國會預計將於10月1日進行程序性投票，選出石破茂為新一任首相。

高市早苗、岸田文雄及石破茂9月27日慶祝執政自民黨總裁選舉結束，石破茂在第二輪投票中以215票獲勝，當選自民黨總裁。（Reuters）

據日本共同網29日報道，石破茂擬起用前日本防衛大臣岩屋毅擔任新內閣的外務大臣，起用前防衛大臣中谷元出任新內閣的防衛大臣。日媒稱，石破茂選擇親信老將擔任這些要職，顯示出他重視外交安全保障，是實現所謂「亞洲版北約」的第一步。

對於石破茂任命新內閣成員，中國外交部發言人林劍30日表示，有關人事任命是日方的內政，中方不作評論，希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進兩國戰略互惠關係的定位落到實處，同中方相向而行，推動中日關係沿着正確軌道持續健康穩定發展。

本文獲《觀察者網》授權轉載

