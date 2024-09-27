政治邊緣人石破茂為什麼能當選日本自民黨總裁？

日本自民黨前幹事長石破茂在9月27日舉行的自民黨總裁選舉第二輪投票中勝出，當選自民黨第28任總裁，不出意外，石破茂將是下一任日本首相。

石破茂現年67歲，這是他第五次競選自民黨總裁。2008年，石破茂首次競選自民黨總裁，被麻生太郎擊敗。2012年、2018年的選舉中，安倍晉三勝選石破茂敗北。2020年的自民黨總裁選舉中，石破茂未能獲得足夠多的國會議員支持，敗給菅義偉。

石破茂在自民黨內一向被視為「異端」。麻生太郎當首相時，石破茂公開要求其下台，他還在多個場合公開反對「安倍經濟學」。由於長期直言不諱批評自民黨大佬，石破茂被貼上了「黨內在野黨」的標籤。

石破茂的父親曾任鳥取縣知事，母親是國語教師。和自民黨內大佬大多出身政治世家相比，石破茂相當於出身草根。在此次選舉中，日本輿論和各路學者，都比較看好的候選人是高市早苗和小泉進次郎。高市早苗是前首相安倍晉三的迷妹，已經獲得了麻生太郎所在麻生派50多票的支持。小泉進次郎的背後是森喜朗，安倍時期的內閣官房長、安倍去世後穩定政壇的首相菅義偉以及自己的父親小泉純一郎。此次石破茂成功當選自民黨總裁比較出人意料。

日本自民黨總裁選舉：日本執政自民黨今屆多達9人爭奪黨魁之位。（Reuters）

為什麼曾經的自民黨邊緣人能夠當選自民黨總裁？

分析認為，這和日本政壇目前的狀況是密不可分的。此次選舉是日本自民黨六大派系有五大派系均已經解散的情況下進行的。各大派系解散後，此次選舉沒有派系之間內定總裁的情況出現。第一輪就有九位候選人參選，在以往是很少見的，說明派系解散之後各方都蠢蠢欲動，力量較為分散，為各個議員提供了自由投票的空間。

自民黨六大派系有五大派系解散，和該黨數個派閥爆出政治黑金醜聞而支持率低迷密不可分。在黑金政治醜聞中，派系政治被詬病。日本首相岸田文雄不得不退出競選連任。反而是石破茂這個黨內邊緣人，基本上沒有以往各派的負面形象，是一股清風。

日本黨總裁選舉，眾議員高巿早苗（Sanae Takaichi）有望成為首位日本女首相。（Reuters）

在以往多次選舉中，他曾打出「正直、公正、石破茂」的口號，還聲稱國民對政治的信任已受到損害，要恢復「謙虛、正直、貼近國民所思所想的政治」。明年日本將舉行參議院和眾議院選舉，如果無法扭轉黑金醜聞事件在國民心中的形象，自民黨很可能會失去執政地位，石破茂良好的口碑和形象被不少自民黨議員視為救命稻草。深陷黑金醜聞的一些議員為了洗白自己轉而支持了石破茂。

此外，此次選舉是安倍去世後，自民黨各大派力量的決戰。菅義偉2020年上台是安倍去世後疫情期間前景未明，安倍派以及各派希望維持政治格局的結果。上一次選舉岸田文雄上台是安倍派沒有團結起來推出強有力代表的結果。這一次選舉是安倍派四分五裂，其他各派亦解散的情況下，自民黨大佬的一次混戰。

日本自民黨：高市早苗、岸田文雄及石破茂9月27日慶祝執政自民黨總裁選舉結束。（Reuters）

高市早苗背後的麻生太郎和小泉進次郎背後的森喜朗、小泉純一郎、菅義偉，早就有了嫌隙。菅義偉支持小泉進次郎是希望成為自民黨內取代麻生太郎的政治大佬。森喜朗和福田康夫家族多有矛盾，森喜朗支持安倍，福田康夫反對安倍。福田康夫如今支持不到50歲的小林鷹之，森喜朗則支持80後小泉進次郎。如果小林當選，福田康夫家族將會掌舵自民黨，森喜朗在舊清和會的勢力會遭到衝擊。森喜朗支持小泉進次郎既可以對抗福田家族，又可以阻擊麻生太郎。

本質上，安倍去世後，和安倍同盟的麻生太郎正面臨着來自多個大佬的阻擊，試圖讓其吐出因安倍支持而獲取的政治紅利。在這樣的情況下，高市早苗和小泉進次郎實際上是互相對抗關係。而自2020年之後小泉進次郎和石破茂的關係比較好。

在第一輪選舉中石破茂排名第二，高市早苗比石破茂高出將近30票。但是第二輪選舉中，小泉進次郎出局後就轉而支持了石破茂。這是石破茂能夠在第二輪擊敗高市早苗的基礎。相當於石破茂在基層票的基礎上間接獲得了小泉進次郎帶來的大佬關係票。