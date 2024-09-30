以色列干擾GPS？黎巴嫩華人：真主黨領袖遇襲時　Google地圖失靈

當地時間9月28日，黎巴嫩真主黨證實其領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）在以軍對首都貝魯特南郊名為「新秩序」的大規模空襲中身亡。

此後，有不少身處黎巴嫩南部的華人向觀察者網反映，他們的手機在使用Google地圖（Google map）時出現了問題，定位錯誤地顯示在約旦。導航服務中斷之突然，以至於有出遠門的華人在返程時迷路，萬幸最終被好心的當地民眾送回了住處。



查詢Google地圖幫助中心，觀察者網發現，近幾年，有不少來自中東地區的用戶，在社區求助導航或定位錯誤的問題。在一名阿拉伯語用戶的求助帖中，一名參加Google「產品專家計劃」，並被認證為最高級別「鑽石產品專家」的用戶回答稱，這一類問題大多由GPS干擾引起。這也是此類求助帖獲得的普遍回答。

以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊擊斃黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah），造成多幢建築物受損，圖為2024年9月29日的廢墟現場。（Reuters）

觀察者網軍事評論員王世怡分析表示，在黎巴嫩的華人遭遇導航定位錯誤，可能正是遭到了GPS干擾。GPS干擾是一種通過各種干擾手段，對GPS信號進行干擾或破壞，使得GPS設備無法正常工作或定位精度下降的電子戰手段。

一般GPS干擾分為「欺騙式干擾」或者「阻塞式干擾」，考慮到黎巴嫩普遍存在信號不佳的問題，這意味着以色列的電子戰機可能利用其大功率電子戰儀器對黎巴嫩廣域的GPS信號進行了阻塞式干擾。

他表示，以色列軍方長期重視電子戰，因此以軍也十分重視衛星信號干擾。在以色列刺殺納斯魯拉的當天，以色列可能使用了GPS干擾手段，阻止納斯魯拉通過衛星信號收到預警訊息。

過去一年來，在以色列的干擾下，黎巴嫩頻繁接收到錯誤的GPS定位訊息。這使得黎巴嫩包括出租、海運、航空客運在內的陸海空交通都被嚴重擾亂，對生產生活秩序造成了極大影響。

圖為2024年9月29日，以色列與真主黨（Hezbollah）的敵對行動持續，黎巴嫩貝魯特南郊遭空襲後竄起濃煙。（Reuters）

其中最為嚴重的是對降落航班的干擾。錯誤的航空訊息虛構了周邊空情地情，讓清空的空域出現虛假的飛機訊息，甚至明明是機場的地方卻被顯示為一座山，這些問題嚴重影響了航空安全。

今年3月，黎巴嫩外交部曾為此向聯合國安理會和國際電信聯盟提出投訴，但也無果而終。而對於這類指控，以色列往往不會像爆炸案那樣閃爍其辭，反而託詞稱干擾是為了「加強防禦、消除威脅」。

據《以色列時報》早前報道，今年4月以軍對伊朗駐敘利亞大使館發動空襲後，以色列中部出現了一個較為罕見情況——有當地居民報告稱，包括Google地圖在內的多個導航應用程序，以及其他使用GPS的系統，諸如物流運輸系統等，都普遍受到干擾，出現了大面積的服務中斷。

一些身處特拉維夫的司機發現他們的導航定位顯示在黎巴嫩貝魯特。報道稱，這種情況之前一般出現在以色列北部和靠近加沙地帶的區域，在以色列中部並不常見。

以色列國防軍發言人哈加里隨後證實，以軍在部份地區干擾了GPS信號，並聲稱此舉是為了加強對導彈、無人機等制導武器攻擊的防禦。有分析稱，以色列可能擔憂伊朗實施的報復性襲擊。

此後不久，伊朗就外交使館遇襲向以色列發起軍事反擊。據卡塔爾媒體《新阿拉伯人報》（The New Arab）報道，在此期間，包括在約旦、埃及等多箇中東國家的公民反映稱，他們所使用的導航類應用都出現了定位問題，錯誤定位大多位於貝魯特。許多人指控以色列發動了GPS干擾，故意破壞移動導航系統。

美國《福布斯》雜誌網站6月一篇關於「中東電子戰」的報道中還指出，自去年10月7日加沙戰爭開始後，以色列加強了GPS干擾力度，在中東用於干擾衛星制導無人機和導彈的信號干擾器，甚至影響到了地中海國家塞浦路斯。

「以前這種情況只是偶爾發生，現在我們『去黎巴嫩』的次數，要比在塞浦路斯的次數多得多。」住在塞浦路斯南岸城市利馬索爾的一名居民曾如此吐槽道。

《福布斯》當時援引安全專家的分析稱，干擾GPS可以破壞導彈和無人機的導航系統，起到防禦作用的同時也可以用於進攻性軍事行動，但他們不認為以色列此舉是為了將導彈「引導至」貝魯特。

總部設在沙特的阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）網站7月曾報道稱，黎巴嫩通信部門高層一名消息人士指控稱，以色列是黎巴嫩在全球定位系統受到干擾的「幕後黑手」，其目標是黎巴嫩真主黨成員。

「這樣的干擾已經持續了一段時間，主要影響了黎巴嫩大部分地區的全球定位系統和Google地圖應用程序，」這名消息人士當時表示，「以色列是干擾的幕後黑手，對不同地理區域之間數據的分析證明了這一點，但目前還沒有技術手段來確定干擾源。」

報道稱，以色列通信部門已經採取了一系列措施，以在GPS系統受干擾時保持通訊質量，特別是在以色列和真主黨發生持續衝突的黎南部地區。該部門還要求兩家電信運營商編寫一份報告，深入討論定位應用程序、GPS和Google地圖受到的干擾，以及可以減少此類干擾的應對措施。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）在黎巴嫩貝魯特南郊遭空襲死亡，圖為現場在2024年9月29日呈一片廢墟，民眾表現哀傷。（Reuters）

儘管尚無證據證明，在大範圍的GPS干擾下，某些導航軟件是否更易出問題，但黎巴嫩的消息人士仍對阿拉伯衛星電視台表示，黎方正在考慮用另一個導航系統取代Google地圖，「因為這是一個美國的（導航），所以對它進行干擾很容易」。

觀察者網軍事評論員王世怡指出，衛星信號干擾可以說是當今各國電子作戰中的一種基礎作戰手段，已經廣泛應用於各個衝突地區。《福布斯》網站去年3月份曾經報道稱，俄軍使用了包括干擾GPS信號在內的多種手段，導致美國援烏的「海馬斯」火箭炮和「神劍」的炮彈失去精度以及被攔截的比例越來越高，有效性大幅下降。

必須強調的是，衛星導航系統不僅關乎個人日常便利，更是國家安全的重要基石。在全球化和技術交織的今天，提升抗干擾能力、加強國際合作以及強化監測預警，以確保這一技術的可靠運行，對於維護社會穩定與安全至關重要。

同時，近年來頻繁的GPS干擾事件再次凸顯了過度依賴他國衛星導航系統藴含的巨大風險，堅持衛星導航系統自主研發，是國家戰略安全的必然選擇。

本文獲觀察者網授權轉載。

