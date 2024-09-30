以黎局勢升溫　黎巴嫩10萬難民湧敘利亞　阿聯酋：緊急援助7.8億

以色列軍方連日空襲黎巴嫩，自9月29日晚上以來，黎巴嫩至少60人死亡。據聯合國官員30日指，有高達10萬出逃難民越境湧向敘利亞，形勢嚴峻。阿聯酋總統宣布向黎巴嫩提供規模達到1億美元（約7.8億港元）的緊急援助。



2024年9月30日，黎巴嫩貝魯特，以軍29日空襲當地，圖為受襲後街道附近一處損毀的商店。（Reuters）

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）30日表示，大量難民湧入敘利亞，預計還會持續，聯合國難民署、當地政府和敘利亞紅新月會，將在黎巴嫩和敘利亞邊境的四個過境點為出逃難民提供支援。

美國駐貝魯特大使館30日稱，正在與航空公司合作，冀向美國公民提供可額外提供更多客機座位的航班，以滿足公民離開黎巴嫩的要求。

阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）30日承諾向黎巴嫩提供總價值1億美元（約7.8億港元）的緊急援助，以幫助黎巴嫩克服困難。

以色列與真主黨衝突一再升級，以色列9月28日宣布擊殺真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）後，局勢更加緊張。

2024年9月30日，黎巴嫩Marjayoun，以色列29日襲擊黎巴嫩各地，圖為當地一處村莊上冒起濃煙。（Reuters）

美媒29日引述美國官員指，拜登政府擔心以色列今次行動會招致伊朗報復，正就防務問題與以色列展開商討。

美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）表示，「該地區部署大量部隊」，包括 「林肯」號（USS Abraham Lincoln）航空母艦攻擊戰鬥群。