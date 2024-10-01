以防長預告對真主黨展開下階段戰爭　土耳其總統促聯大建議動武

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突持續升級，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）9月30日表示，對真主黨的下一階段戰爭將很快開始。以色列政府同日發聲明稱，加蘭特當日視察北部邊境地區，為可能擴大北部軍事活動作準備。美媒同日引述美國官員報道，以色列已通知美國，以軍計劃對黎巴嫩展開有限度的地面行動，且可能在本週展開。



土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）同日表示，如果聯合國安理會未能阻止以色列繼續對加沙及黎巴嫩的攻擊，聯合國大會應根據1950年通過的決議，建議對以色列使用武力。他再次敦促穆斯林國家對以色列採取經濟、外交和政治措施，迫使其接受停火，否則下一步也將成為以色列的目標。



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《以色列時報》30日報道，加蘭特當天在北部邊境地區會見當地官員，稱對真主黨的下一階段戰爭即將開始，形容是改變安全局勢的一個重要因素。

同日稍早時候，以色列政府發聲明稱，加蘭特當天在北部邊境視察以軍裝甲部隊，揚言擊斃真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）是重要一步，但不是最後一步。為確保北部居民安全返回家園，以軍將動用所有能力。

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美國《華盛頓郵報》30日報道，以軍計劃對黎巴嫩發動地面攻勢，但將比2006年對真主黨的戰爭規模小。對於此一消息，黎巴嫩真主黨官員強調，將致力抵抗並保衛黎巴嫩，「敵人以色列不會實現其目標。」

至於土耳其總統提及的聯合國大會決議，為1950年通過的377號決議，亦即所謂「聯合一致共策和平」決議，內容為一旦遇上威脅和平、破壞和平、或侵略行為時，如因常任理事國未能一致同意，而不能行使其維持國際和平安全之責任，則大會應立即考慮向會員國提出建議，必要時使用武力，以維持或恢復國際和平與安全。