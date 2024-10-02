美國大選2024副總統辯論早上9時登場　萬斯vs沃爾茲｜持續更新

美國兩名副總統候選人、民主黨的沃爾茲（Tim Walz）與共和黨的萬斯（JD Vance）10月1日晚上9點（香港時間2日早上9點）在紐約出席由哥倫比亞廣播公司（CBS）的舉辦電視辯論，這是11月5日大選日前二人唯一一次在全美選民面前交手的機會，亦是本次選舉的最終辯論。本文會不斷更新關於這次辯論的最新消息。



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0830：副總統辯論在當地時間1日晚上9時開始，沃爾茲在8時左右抵達紐約哥倫比亞廣播公司大樓；萬斯則在辯論開始前40分鐘左右現身。

美國副總統辯論：圖為2024年10月1日，共和黨及民主黨的支持者在紐約哥倫比亞廣播公司外的會場外爭執。（Reuters）

整場辯論長達90分鐘，期間兩人將全程開咪，但電視台保留「熄咪」的權利。現場不設觀眾，雙方沒有開場演說、直接答題。候選人每個問題有兩分鐘答題時間，同時會有一分鐘的反駁陳述時間。主持人亦在某個話題上酌情給予每位候選人額外一分鐘時間討論。問題事前不公開。

美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）2024年8月20日在威斯康星州舉行的競選集會上發表講話。（Reuters）

辯論不會產生贏家，但民調機構會就二人辯論表現進行民意調查。

墮胎、氣候危機、引起爭議的保守派傳統基金會（Heritage Foundation）「2025計劃」、二人軍隊服役的經歷以及萬斯關於非法移民吃貓、狗的言論都可能在辯論中出現。

多年來，副總統辯論一直被視為「配菜」，因此重視程度較低，但今屆大選雙方在民調中勢均力敵，副總統辯論亦可能對結果產生重要影響。