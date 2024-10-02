伊朗稱第一波導彈攻擊成功80%命中　以軍誓言反擊

伊朗10月1日對以色列發動導彈攻擊，以色列全國各地拉響警號，包括耶路撒冷等主要城市。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨後通過伊朗電視和廣播發表聲明，稱第一波導彈攻擊取得成功。哈馬斯發聲明，讚揚伊朗列的行動。



以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，伊朗發射了約180 枚導彈，大部份遭到以軍量攔截，現階段未發現其他來自伊朗的空中威脅，民眾可離開避難地點，矢言以進行反擊。但伊朗警告，如果以色列進行反擊，將遭到「毀滅性攻擊」。



未有重大傷亡 特拉維夫2人輕傷

伊朗伊斯蘭革命衛隊發聲明說，為回應哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）、黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah），以及伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領尼爾福魯尚（Abbas Nilforoushan）的「殉難」，伊朗的導彈攻擊瞄準了以色列的核心地帶，80%擊中了目標。

不過，以色列國防軍（IDF）稱「不知道」有造成任何傷害。以色列緊急醫療機構紅大衛盾會（Magen David Adom）稱，未接獲任何因火災造成人員傷亡的報告 ，但特拉維夫有2人因彈片造成輕傷，以及全國有部份因避難造成的輕傷個案。

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英德譴責促緩和局勢

針對伊朗此波攻擊，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）予以譴責，呼籲緩和該地區局勢。他亦分別已與以色列總理內塔尼亞胡、約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）進行通話。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，以「最嚴厲措辭」譴責伊朗，並表示伊朗必須立即停止攻擊。