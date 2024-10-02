伊朗導彈如雨落入以色列境內　德黑蘭:已為任何報復做好準備

以色列入侵黎巴嫩後, 伊朗預告向以色列發射導彈還擊 , 警告發出不久, 以色列軍方2日表示，伊朗發射多枚導彈進入以色列。路透社目擊者稱，數十枚導彈飛越約旦中部，飛向以色列。有x用戶發布影片可見大量導彈在特拉維夫附近空中飛降, 警報聲不斷。以色列陸軍電台稱，伊朗向以色列發射了近200枚導彈。



以色列全境多地響起空襲警報。以色列陸軍電台稱特拉維夫的本古里安機場(Ben Gurion International Airport；TLV)的航班已停止起飛和降落。以色列軍方表示，伊朗攻擊後以色列領空已關閉。美國總統拜登已指示美軍協助以色列防禦伊朗攻擊並擊落針對以色列的導彈。

一名伊朗高級官員周二對路透社表示，伊朗最高領袖哈梅內伊下令向以色列發射導彈，並補充說德黑蘭「已做好任何報復的充分準備」。

美國駐以色列大使館10月1日發通知稱，「鑑於當前局勢，要求所有美國政府僱員及其家屬就地避難，直至另行通知。」路透社早前引述白宮高級官員報道，有跡象表明，「伊朗正準備對以色列發動彈道導彈襲擊」，據美方評估，這次襲擊的規模「至少相當於今年4月中旬伊朗對以色列發動的大規模打擊」。

根據美國新聞網站Axios，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）討論伊朗導彈襲擊迫在眉睫的威脅以及以色列保衛自己的準備情況。

黎巴嫩真主黨與以色列的衝突急速惡化, 以色列連日發動空襲, 已造成多名真主黨領袖死亡, 黎巴嫩當地數日來已有多達數百人死亡, 伊朗誓言報復。在伊朗發射導彈之前，以色列表示其軍隊已對黎巴嫩發動地面攻擊，但以色列稱攻擊行動有限。以色列在黎巴嫩的行動是自一年前加沙爆發戰鬥以來最大規模的區域戰爭升級 。