美國前總統卡特慶祝百歲誕辰

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於星期二（10月1日）慶祝百歲誕辰。他是美國歷史上首位年齡過百的總統，也是這位花生農民入主白宮後的又一個非凡里程碑。



法新社報導，卡特在19個月前於佐治亞州的家中開始接受臨終關懷護理，他的長壽超出了所有人的預期。

這位民主黨前總統不再定期公開露面，他將在自己的家中度過生日，這棟房子是他和已故妻子羅莎琳於1960年代在平原市（Plains）所建造。

據《亞特蘭大憲法報》報導，生日活動包括與他的一大家子人共進午餐。

總統拜登在其官方X帳戶上發佈的視頻中稱卡特為「摯友」，是美國歷史上「最具影響力的政治家之一」。

拜登說：「你對我們國家的希望願景、對更美好世界的承諾以及對人類善良力量的堅定信念，將繼續成為我們所有人的指路明燈。」

第一夫人吉爾（Jill Biden）的辦公室說，白宮草坪上設置了一個標誌，上面寫着「卡特總統生日快樂」。

卡特除了在1977年至1981年擔任過一屆總統之外，還擔任過全球事務調解人、人權活動家和資深政治家，並於1982年成立了備受推崇的卡特中心，旨在推動他的世界外交願景。

在他的總統任期內，1978年卡特推動了緩和埃及與以色列緊張關係的大衛營協議；在尼克遜總統（Richard Nixon）發起的和解工作之後與中國建立外交關係，以及將巴拿馬運河的控制權歸還給巴拿馬。

但他的政府遇到了許多挑戰，包括伊朗人質危機和1979年至1980年再次爆發的石油危機。後來，雷根（Ronald Regan）以壓倒性優勢在總統選舉中勝出。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

