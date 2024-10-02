石破茂就任日本首相　誓言「粉身碎骨」實現5項施政目標

這一幅照片，是石破茂首相誕生的瞬間。



2024年10月1日，日本自民黨新總裁石破茂在下議院當選新首相後接受議員的掌聲祝賀。（Reuters）

10月1日下午，日本國會投票選出新首相，作為執政自民黨的新總裁，石破茂獲得了超過半數的高票。當眾議院議長宣布石破茂當選為日本第102代首相時，石破茂起身向大家致謝。

選舉後，新任命的內閣大管家，內閣官房長官林芳正宣布了「石破內閣」的成員名單，這一份名單，與我9月30日寫的文章《石破茂邀請了哪些人當助手》中透露的名單一模一樣。

其中防衛大臣、外務大臣、首相安保政策助理，均由擔任過防衛大臣的資深議員擔任，加上石破茂本身也當過兩任的防衛大臣，因此使得「石破內閣」具有不少「軍事內閣」的味道。可以想像，在今後的執政中，石破茂在尋求建立與美國的對等軍事同盟關係、強化東亞安保體制等領域，會有不少動作，也會與中國產生矛盾。

2024年10月1日，日本財務大臣加藤勝信抵達位於東京的首相官邸。（Reuters）

其中涉及經濟與金融的領域，起用財務省官僚出身，擔任過內閣官房長官和厚生勞動大臣等要職的資深政治家加藤勝信擔任財務大臣。經濟財政再生大臣則任命美國康奈爾大學管理研究生院工商管理碩士畢業、曾擔任過財政副大臣的金融政策專家赤澤亮正擔任。

當晚，石破茂在首相官邸舉行記者會，闡述了自己的施政理念與目標。

他說，自己的內閣將成為「納得と共感內閣」（理解和同理心的內閣），全力推進能夠理解國民與富有同理心的政治。

那麼，怎樣才能成為理解國民並富有同理心的內閣呢？

2024年9月27日，日本執政自民黨新總裁石破茂在東京舉行當選後的首個記者會。（Reuters）

首先，石破茂表示繼承岸田前首相的經濟發展戰略，確立「資產營運立國」的方針，打造世界級的金融大國，通過東京、大阪、福岡和札幌等四大金融特區的建設，吸引全球的資金投資日本。鼓勵國民由儲蓄型生活轉變為「投資型生活」。同時，擴大對汽車、半導體、農業等領域的投資，讓跨國企業在海外賺錢來提高生產力。

石破茂表示：「日本將從傳統的成本削減型經濟轉型為高附加值創造型經濟，並成為投資強國。」

第二，通過不斷提高員工薪酬，來提升市場的消費能力。通過擴大設備投資來解決人手不足的問題，並因此形成日本經濟的良性循環。為此，將給低收入者派發生活補助金，針對涉及國民對於未來不安的醫療、養老金和各項社會保障制度進行改革，讓國民對未來有信心。

第三，將「地方創生」（振興地方經濟）作為「日本經濟的催化劑」，通過振興地方經濟，減少年輕女性大量流入大城市，提升地方城市的生育率。並提前實現全國平均時薪1500日元（約81港元）的目標，以提高全體國民的收入。同時通過對勞動者的再培訓計劃，培養一批新產業工人。

美日關係・日美關係・美日國旗・日美國旗：2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

第四，強化日本自身的防衛力量，修改《日美駐軍地位協定》（U.S.–Japan Status of Forces Agreement），建立「對等的日美關係」，在美國建立日本自衛隊的訓練基地，同時要明確日本不對美國的防衛承擔義務，但是要參與對在日美軍基地的管理。

石破茂表示：「日本正面臨戰後最為嚴峻的安保環境，日美同盟始終是日本外交與安保的基礎。」他說，為了提升軍事威懾力，日本必須提升自衛隊的戰鬥力，為此將全面提升自衛隊隊員的待遇，以吸引更多優秀的人才投身自衛隊。

石破茂在記者會上表示，「石破內閣」的基本方針是：守護規則、守護日本、守護國民、守護地方、守護年輕人和女性的機會。

2024年10月1日，日本新任首相石破茂於在日本東京舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

他強調：「為了實現這5個守護，為了創造日本的未來、守護未來，我將不惜粉身碎骨作出自己努力。」

本文轉載自《徐静波静说日本》

