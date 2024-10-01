石破茂公布日本新內閣人選　13人首次入閣　年輕新血欠奉

日本新任首相石破茂10月1日正式上任後，隨即籌組內閣人選。在岸田文雄執政時期擔任內閣官房長官的林芳正及國土交通大臣齊藤鐵夫分別留任，另外有13人首次入閣，當中包括2名女性。不過在整個內閣名單中，51歲的厚生勞動大臣福岡資麿已經是最年輕。



共同網及朝日電視台報道，石破茂的內閣成員為：

內閣官房長官：林芳正（63歲，留任，舊岸田派）

國土交通大臣：齊藤鐵夫（72歲，留任，公明黨）

外務大臣：岩屋毅（67歲，無派別）

財務大臣：加藤勝信（68歲，舊茂木派）

防衛大臣：中谷元（66歲，無派別）

總務大臣：村上誠一郎（72歲，無派別）

林芳正留任內閣官房長官，與國土交通大臣齊藤鐵夫一同過度至石破茂內閣。（Reuters）

厚生勞動大臣：福岡資麿（51歲，初入閣，舊茂木派）

法務大臣：牧原秀樹（53歲，初入閣，無派別）

數碼大臣：平將明（57歲，初入閣，無派別）

國家公安委員長：坂井學（59歲，初入閣，無派別）

經濟安全保障擔當大臣：城內實（59歲，初入閣，舊森山派）

兒童政策擔當大臣：三原順子（60歲，初入閣，無派別）

復興大臣：伊藤忠彥（60歲，初入閣，舊二階派）

環境大臣：淺尾慶一郎（60歲，初入閣，麻生派）

經濟再生擔當大臣：赤澤亮正（63歲，初入閣，無派別）

文部科學大臣：阿部俊子（65歲，初入閣，無派別）

農林水產大臣：小里泰弘（66歲，初入閣，無派別）

經濟產業大臣：武藤容治（68歲，初入閣，麻生派）

地方創生擔當大臣：伊東良孝（75歲，初入閣，舊二階派）

石破內閣成立後，準備10月27日舉行的眾議院選舉，以及應對物價高企的經濟政策將成為重點。