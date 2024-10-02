以色列黎巴嫩局勢：以方宣布禁止聯合國秘書長入境｜持續更新

在黎巴嫩真主黨（Hezbollah）首次證實與以色列（Israel）地面部隊駁火後，以色列軍方10月2日稱，增加派兵到黎巴嫩南部。中東局勢持續升溫，伊朗（Iran）10月1日向以色列發射約180枚導彈，以色列表明要讓伊朗付出代價。本文會不斷更新有關局勢的最新消息。



以色列禁聯合國秘書長入境

1832 以色列外交部長卡茨（Israel Katz）表示，已禁止聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）進入以色列。

古特雷斯9月底在聯合國大會上，呼籲警惕以色列與黎巴嫩局勢升級，強調黎巴嫩不能變成下一個加沙，又指加沙是一場永無止境的惡夢，有可能吞噬整個地區。

他指責部份國家說：「他們可以踐踏國際法，可以違反聯合國憲章。他們可以入侵另一個國家，全面摧毀整個社會，或是完全不顧國內人民福祉，而不會有任何後果。」

2024年9月24日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在紐約聯合國總部舉行的第79屆聯合國大會上發表講話。（Reuters）

北京：反對激化矛盾擴大衝突

1750 中國外交部表示，中方對中東局勢動盪深感憂慮，反對侵犯黎巴嫩主權、安全和領土完整，反對激化矛盾擴大衝突，中方呼籲國際社會特別是有影響力的大國切實發揮建設作用，避免局勢進一步動盪。

中方認為加沙停火止戰一直未能實現是中東局勢本輪動盪的根源，各方應盡快實現加沙全面、持久停火。

2024年10月1日，黎巴嫩Tyre，圖為當地一處村莊看到真主黨與以色列之間的敵對行動冒出濃煙。（Reuters）

真主黨與以軍激烈駁火

1740 新華社引述黎巴嫩軍方消息人士指，黎巴嫩真主黨上午與以色列國防軍在黎巴嫩南部邊境地區發生激烈駁火，戰鬥使用多種武器。

消息人士未有透露雙方傷亡情況。