伊朗襲以色列1死　巴勒斯坦男子慘遭墜落導彈殘骸重擊亡｜有片

伊朗10月1日對以色列發動大規模導彈攻擊，其中一枚導彈墜落在約旦河西岸的Nueima村，並擊中一名37歲的巴勒斯坦男子Sameh al-Asl，導致他當場死亡。以色列外交部2日公布涉事閉路電視片段，並批評伊朗是對區域和世界穩定的最大威脅之一。



法媒和《以色列時報》2日報道，當地官員表示，伊朗向以色列發射的導彈殘骸在約旦河西岸傑里科市（Jericho）附近的Nueima村墜落時，擊中當地一名巴勒斯坦人，另有4名巴人遭導彈的彈片擊傷。

報道稱，Sameh al-Asl是來自加沙北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）的勞工，也是3名孩子的父親。

以色列外交部2日在社交媒體X上公布Sameh al-Asl死亡一刻的片段，影片顯示他在街道上慢步時，突然遭一枚導彈殘骸從天而降擊中。

2024年10月1日，以色列阿什凱隆（Ashkelon），伊朗發射的彈道飛彈被以色列的鐵穹系統（Iron Dome）攔截。（Reuters）。

有網民轉載以色列外交部發布的涉事片段：

以色列表示，「我們已經說過一次，我們再複述一遍，伊朗政權具危險、破壞性，是對區域和世界穩定的最大威脅之一」。