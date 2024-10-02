伊朗發射導彈襲以色列 美媒：以軍擬針對伊朗石油設施報復
撰文：王海
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以色列入侵黎巴嫩後，伊朗10月1日向其發射數以百枚導彈。美媒10月2日引述不具名的以色列官員表示，以軍將在未來數日針對1日遭遇的導彈襲擊發動「重大報復」，目標極有可能是伊朗境內的石油生產設施和其他戰略據點。
伊朗10月1日向以色列發射導彈後，威脅稱若果以色列對其1日發射的近200枚導彈進行武力回應，伊朗將再次發動攻擊。
美國媒體Axios引述以色列官員報道，一旦此發生，他們對所有選項都持開放態度，其中包括襲擊伊朗的核設施。
一名以色列官員指：「我們對伊朗人將如何應對襲擊持一個很大的問號，但我們已將他們會孤注一擲全力進攻的可能性考慮在內。」
據報道，許多以色列官員認為伊朗的石油設施是潛在的攻擊目標，但有些人表示有針對性的暗殺和摧毀伊朗的防空系統也是選項。
以色列的回應可能包括派遣戰鬥機實施空襲，以及進行類似7月31日在德黑蘭刺殺哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的秘密行動。
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