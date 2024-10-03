包機從黎巴嫩撤僑　以伊中國人談在地情況：航班暫停＋取消出遊

146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬10月2日搭乘國航包機安全抵達北京。外交部領事司消息指，目前有撤離意願的中國公民均已安全撤離黎巴嫩。在這個充滿戰火與緊張氛圍的時刻，內媒引援在地中國人的聲音，講述來自伊朗和以色列的真實故事。



在伊朗做貿易生意已經有十多年的劉佐告訴《紅星新聞》：「以色列大概率會報復的，所以我挺擔心的，目前我有回國的打算。目前伊朗一切正常，我們也沒有做戰時的準備，不過現在所有的航班都停了，所以我計劃先以陸路的方式去到第三國，再回到祖國。」

在以色列耶路撒冷做了5年的廚師的馬騰飛則說，1日晚的那次空襲，「是繼4月14日伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布對以色列目標發射了數十枚導彈和無人機那次之後，感覺最嚴重的一次。」

經過1日晚的空襲之後，馬騰飛說目前他感覺周邊一切正常，本來計劃這幾天猶太新年休假，去特拉維夫玩一下，見見朋友，但是因為這次空襲，自己已經取消了假期出遊的計劃，「不過這次也沒有感覺到太驚恐，我來以色列好幾年了，這種情況每年都在經歷。」