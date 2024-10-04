剛果東部船隻傾覆至少87死　沉船驚悚一刻曝光｜有片

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））東部基伍湖（Lake Kivu）10月3日發生船隻傾覆事故，造成至少87人死亡，數十人失蹤。當地官員不排除死亡數目會進一步上升。據報，是次災難事故的肇禍原因是超載，乘客名單原本顯示船上有278名乘客，惟已被逮捕的船主表示船上至少載有700人。



據報，出事船隻從東部南基伍省米諾瓦鎮出發，前往北基伍省首府戈馬市，但在距離港口約700公尺處翻覆，事發時湖上出現大風。

社交平台X流傳一段影片，疑似其他客船乘客遙遙拍到出事客輪遇難一刻：

影片可見，載滿人的客船在海中慢慢下沉，其後向左翻側，整艘船隨之傾覆，所有乘客墮進海中，海面上馬上出現一大片黑色人影。拍片者和其他人無不被這突如其來的驚慄一幕嚇到，眾人擔心遇難者安危，影片中還聽到有人驚恐尖叫，有人激動地拍打船欄。

當地官員告訴路透社：「至少需要三天才能獲得確切數字，因為尚未找到所有屍體。」

路透社報道，剛果水域致命的沉船事故很常見，主因是船隻經常超載。