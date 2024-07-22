民主剛果猴痘疫情嚴峻　WHO警告：病例破萬恐持續增加

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，又稱剛果（金））2024年以來已發現過萬宗猴痘（Monkeypox）病例，當地政府警告病例持續上升，變種病毒正在潛伏，可能蔓延至鄰國。



新華社7月21日引述當地政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）報道，2024年以來共有11,166宗疑似猴痘病例，其中約450宗死亡病例。2022年至今，26個省中已有23個省出現猴痘病例。

圖為2010年8月，在剛果（金）南基伍省一個金礦內工作的年輕礦工。（Reuters）

世界衛生組織（WHO）稱，2022年以來剛果（金）已出現21,000多宗病例，死亡人數超過1,000人。

世衛組織在2024年5月發布的一份報告中警告，剛果（金）猴痘疫情「令人嚴重擔憂」，因為與前幾年相比，疑似病例持續增加，尤其是15歲以下青少年，他們佔人口疑似病例和死亡人數的大多數。

圖為2020年2月6日，在瑞士日內瓦世界衛生組織 (WHO) 大樓外拍攝的徽標。（Reuters）

世衛稱，在南基伍省（South Kivu）東部地區發現一種新的變種猴痘病毒，估計在2023年9月中旬出現，但不清楚這種病毒是否比其他猴痘病毒更具傳染性或導致更嚴重的疾病。

本文獲《聯合早報》授權轉載

