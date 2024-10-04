以色列或打擊伊朗核設施 智庫比較雙方軍事實力
以色列官員10月2日接受美國媒體訪問時表示，以色列未來幾天內將對伊朗實施「重大報復」，襲擊目標可能是伊朗境內的石油生產設施和其他戰略地點，但也可能是針對性暗殺和摧毀伊朗防空系統。伊朗威脅會反擊，以色列則回應不排除攻擊其核設施。
央視新聞報道，美國總統拜登（Joe Biden）10月1日表示，美國和以色列正在討論如何應對伊朗襲擊，結果如何「仍有待觀察」，他將與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）討論對以色列攻擊事件的反應。但美國不支持報復性打擊伊朗核設施。
伊朗對以色列發動大規模導彈襲擊後，後者揚言要進行報復，這引發各方對中東地區緊張局勢的密切關注。西方智庫則將兩個軍事實力進行了詳細比較。
英國國際戰略研究所（IISS）《2023年軍事力量對比》報告顯示，從軍隊人數上看，以色列有16.95萬現役軍人，以及46.5萬預備役人員。伊朗軍隊包括伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)在內，有61萬現役軍人，以及35萬預備役人員。
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，2023年，以色列國防預算達275億美元，伊朗則為103億美元。
在武器裝備方面，以色列擁有400輛坦克、345架各型戰鬥機、43架直升機、530門火炮、5艘潛艇；伊朗擁有10513輛坦克、335架各型戰鬥機、62架直升機、6798門火炮、17艘潛艇。
美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）報告顯示，以色列至少有4種彈道導彈，包括280公里射程的「勞拉」導彈以及射程在4800公里以上的「傑里科-3」導彈等；伊朗則至少有12種彈道導彈，包括射程150公里的「通達爾-69」導彈，以及射程可達2000公里的「霍拉姆沙赫爾」導彈等。
此外，以色列部署了「鐵穹」「大衛投石索」「箭」式導彈防禦系統，伊朗則部署了「巴瓦爾-373」、S-300、「霍爾達德」導彈防禦系統。