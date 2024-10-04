以色列或打擊伊朗核設施　智庫比較雙方軍事實力

以色列官員10月2日接受美國媒體訪問時表示，以色列未來幾天內將對伊朗實施「重大報復」，襲擊目標可能是伊朗境內的石油生產設施和其他戰略地點，但也可能是針對性暗殺和摧毀伊朗防空系統。伊朗威脅會反擊，以色列則回應不排除攻擊其核設施。



央視新聞報道，美國總統拜登（Joe Biden）10月1日表示，美國和以色列正在討論如何應對伊朗襲擊，結果如何「仍有待觀察」，他將與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）討論對以色列攻擊事件的反應。但美國不支持報復性打擊伊朗核設施。

2024年10月2日，美國海軍第六艦隊（United States Sixth Fleet）在社交媒體X上公開，兩艘驅逐艦協助以色列攔截伊朗導彈的影片。（X@USNavyEurope）

伊朗對以色列發動大規模導彈襲擊後，後者揚言要進行報復，這引發各方對中東地區緊張局勢的密切關注。西方智庫則將兩個軍事實力進行了詳細比較。

伊以衝突：2024年4月15日以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）在以南內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base）發表講話。哈萊維15日表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。（新華社）

英國國際戰略研究所（IISS）《2023年軍事力量對比》報告顯示，從軍隊人數上看，以色列有16.95萬現役軍人，以及46.5萬預備役人員。伊朗軍隊包括伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)在內，有61萬現役軍人，以及35萬預備役人員。

2024年9月13日，以色列士兵在加沙持續對巴勒斯坦激進組織哈馬斯進行地面軍事行動，圖為以色列士兵手持槍械。（Reuters）

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，2023年，以色列國防預算達275億美元，伊朗則為103億美元。

在武器裝備方面，以色列擁有400輛坦克、345架各型戰鬥機、43架直升機、530門火炮、5艘潛艇；伊朗擁有10513輛坦克、335架各型戰鬥機、62架直升機、6798門火炮、17艘潛艇。

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）報告顯示，以色列至少有4種彈道導彈，包括280公里射程的「勞拉」導彈以及射程在4800公里以上的「傑里科-3」導彈等；伊朗則至少有12種彈道導彈，包括射程150公里的「通達爾-69」導彈，以及射程可達2000公里的「霍拉姆沙赫爾」導彈等。

圖為2024年4月17日，伊朗德黑蘭，閱兵儀式上一枚伊朗導彈經過。（Reuters）

此外，以色列部署了「鐵穹」「大衛投石索」「箭」式導彈防禦系統，伊朗則部署了「巴瓦爾-373」、S-300、「霍爾達德」導彈防禦系統。