歐盟同意對中國電動車加徵關稅　官員：仍與中方協商解決方案

歐盟10月4日完成投票，通過對中國製造的電動車徵收最多35.5%的懲罰性關稅。



路透社10月4日引述消息人士報道，歐盟27個成員國進行投票，其中10個歐盟成員國支持加徵關稅，5個成員國投下反對票，另外12個成員國選擇棄權。

2024年7月17日，在新一屆歐洲議會全體會議舉行當天，歐盟旗幟在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的議會大樓內懸掛。（Reuters）

路透社2日引述消息指，法國、希臘、意大利和波蘭都計劃投贊成票，足以令議案獲得通過。

根據歐盟規則，除非佔歐盟人口65%的15個歐盟國家投票反對計劃，否則歐盟委員會可以在未來5年內徵收關稅。法國、希臘、意大利和波蘭合共已經佔歐盟39%人口，意味已經達到通過門檻。

歐盟在4日發布的官方聲明中表示，對從中國進口的純電動車（BEV）徵收明確反補貼稅的提議已獲得歐盟成員國的必要支持。這標誌著歐盟委員會對完成反補貼調查又向前邁出了一步。

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

同時，歐盟和中國將繼續努力探索替代解決方案，該解決方案必須完全符合世貿組織的規定，足以解決委員會調查所確定的補貼問題，並且是可監督和可執行的方案。

包括最終調查結果在內的委員會實施條例必須最遲於2024年10月30日在官方公報上發布。

據路透社引述一名歐盟官員報道，歐盟與中國就電動車進口貿易分歧的談判仍正在進行中，歐盟對中國製造電動車的調查是為達到公平競爭的目的，而不是「為徵收關稅而徵收關稅」。