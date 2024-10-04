歐盟對中國電動車加徵關稅　多間車企齊聲反對

撰文：王海
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歐盟10月4日完成投票，通過對中國製造的電動車徵收最多35.5%的懲罰性關稅。消息公布後，多間知名汽車品牌紛紛發聲明回應，其中德國車企寶馬認為消息對歐洲汽車業是致命訊號，但期望德國投下反對票有助之後的談判協商。

寶馬發的聲明表示，現在需要的是歐盟委員會和中國之間迅速達成解決方案，以防止對任何一方都不利的貿易衝突。

另一德國品牌福士（Volkswagen，又稱大眾）認為關稅是錯誤的舉措，敦促歐盟與中國透過協商解決分歧，其聲明指：「我們堅持自身的立場，加徵關稅是錯誤的做法，不會提高歐洲汽車行業的競爭力。期望歐盟與中國盡快透過協商覓得解決方案。」

2024年7月18日，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會上發言，歐洲議會同日稍後將就下任歐盟主席進行投票。（Reuters）

中國車企吉利則對關稅決定表示極度失望，認為不利中歐貿易關係，最終將損害歐洲企業和消費者的利益。

路透社引述消息人士報道，歐盟27個成員國進行投票，其中10個歐盟成員國支持加徵關稅，5個成員國投下反對票，另外12個成員國選擇棄權。

德國財政部長林德納2024年5月16日在柏林公布最新的稅務收入預測。（Reuters）

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐洲車企正積極投資電動汽車，尋求創新和實現在該領域的潛力。只要歐盟發現證據，證明歐洲車企的努力受到市場扭曲和不公平競爭的阻礙，歐盟將會採取果斷行動。她強調，這次反補貼調查將是徹底、公平和基於事實的。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）在其社交媒體撰文指：「儘管歐盟委員會投票通過對中國加徵懲罰性關稅，此舉不應引發貿易戰。我們需要通過談判達成解決方案。」

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