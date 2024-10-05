俄羅斯政府：將塔利班移出恐怖組織名單

俄羅斯總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）10月4日表示，俄羅斯最高領導層已作出將塔利班（Taliban）移出恐怖組織名單的「原則性決定」，但需要走完必要的法律流程。



阿富汗問題「莫斯科模式」磋商第六次會議10月4日在莫斯科舉行。

據塔斯社（TASS）報道，卡布洛夫在會後向媒體表示，俄羅斯外交部、聯邦安全局及其他相關部門正在完成將塔利班從俄羅斯恐怖組織名單中移除的法律工作。

他表示，俄羅斯最高領導層已經就該問題作出了「原則性決定」，但整個程序必須在俄羅斯法律框架內進行。他補充稱，希望最終決定在近期就能出爐。

2021年9月14日，阿富汗塔利班代理外交部長穆塔基（ Amir Khan Muttaqi） 在喀布爾舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

另據俄羅斯衛星通訊社報道，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi ）在會議期間表示，阿富汗和俄羅斯之間的關係處於良好水平，雙方貿易額也出現了增長。阿富汗希望提高與俄羅斯的外交關係水平。

2024年10月4日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科與阿富汗塔利班運動代理外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）握手。（Reuters）

俄羅斯聯邦安全局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）較早前在阿斯塔納舉行的獨聯體國家安全和情報部門負責人理事會上表示，將塔利班從俄恐怖組織名單中移除的審議工作已接近尾聲。

2003年，俄羅斯將阿富汗塔利班列入恐怖組織名單。

本文獲《中國新聞社》授權轉載，原標題為《俄媒：俄方正在完成將塔利班移出恐怖組織名單法律工作》

