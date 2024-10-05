美媒：哈馬斯首領視死如歸　無意談判停火

美國官員表示，哈馬斯（Hamas）領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）意圖讓以色列捲入一場更大的戰爭，沒有參與談判的意願。



《紐約時報》10月4日報道，以哈交戰已快滿一年，美國官員指，當初拒絕停火安排的哈馬斯領導人辛瓦爾，對於伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）遲遲沒有為他伸出援手越來越感到沮喪。

美國官員表示，辛瓦爾現在變得有點宿命，認為一切都是命中注定，並決心要讓以色列陷入一場更大的地區戰爭。最近辛瓦爾的態度變得更強硬，美國談判人員現在認為，哈馬斯已無意和以色列達成協議。

2022年10月1日，哈馬斯加沙領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar，中）、哈馬斯高層Mahmoud al-Zahar（右）和哈馬斯運動國家倡議秘書長Mustafa Barghouti （左）出席一個在加沙清真寺的集會。（Getty）

根據美國情報評估，辛瓦爾一直認為他一定會死在戰場上，這個想法成了他與以色列就停火和釋放人質進行談判的絆腳石。

美國官員說，以色列總理內坦尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也拒絕接受談判中提出的建議，甚至採取使談判複雜化的立場。

美國官員認為，內坦尼亞胡主要關心自己的政治前途，可能認為加沙停火並不符合他的利益。

2024年8月12日，伊朗德黑蘭街道上的一棟建築物上懸掛著一塊廣告牌，上面有新任命的哈馬斯領導人辛瓦爾 （Yahya Sinwar） 的照片。（Reuters）

美國官員又指，最近數週，哈馬斯根本沒有表現出任何參與談判的意願。他們懷疑，隨着以色列軍隊節節逼近，而且表明要要追殺辛瓦爾，辛瓦爾變得更豁出去，一切聽天由命。

美國官員還說，辛瓦爾認為一場更大規模的戰爭會給以色列和以色列軍隊帶來壓力，並逼使以色列縮小在加沙地帶的軍事行動。

事實上，中東的戰火已經擴大，但至少到目前為止還沒有給哈馬斯帶來實質性的好處。

本文獲《聯合早報》授權轉載

