以色列入侵黎巴嫩：伊朗與真主黨哭泣 沙特與哈馬斯偷笑？
9月30日，以色列軍方開始了對黎巴嫩的地面行動。
根據美國媒體報道，以色列官員已通知美國，入侵的範圍、規模和持續時間將「有限度」。在此之前，以軍在北部與黎巴嫩邊境接壤的梅圖拉、米斯加夫阿姆和吉拉迪村等地設立軍事禁區。路透社引述黎巴嫩安全部門人士透露，黎巴嫩軍隊已從邊界後撤5公里。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也在30日的例行記者會上證實，以方已告知美國，將對黎巴嫩邊境進行地面行動，但局限於打擊真主黨的基礎設施。美國總統拜登（Joe Biden）則表示，以色列應該放棄在黎巴嫩的地面行動並實行停火。
顯然，這是2023年新一輪以巴衝突爆發後，以色列與真主黨等「抵抗軸心」（Axis of Resistance）持續摩擦的結果，也是以色列-伊朗代理衝突的最新升級。即便美國持續「勸架」，都無法阻止黎巴嫩南部在2006年戰爭後，再度淪為以色列與真主黨的殘酷戰場。
而選擇在加沙戰爭同步進行時北上打擊真主黨，以色列雖有自己的戰略考量，卻也有必然的風險與代價。
以色列打什麼算盤
首先觀察以色列的戰略考量。
第一當然就是降低真主黨的軍事威脅。2006年以黎戰爭後，真主黨的軍事實力顯著增強，不僅在黎南建立了堅固的防禦陣地，還通過伊朗援助獲得大量先進武器，包括精確制導導彈、遠程火箭彈、無人機和反艦導彈等。這些武器不僅威脅到以色列北部邊境，甚至可以覆蓋以色列境內的戰略目標，如工業區、機場和能源設施。
此外，真主黨在過去幾年內加強了與伊朗的戰略協作，並在敘利亞內戰積累了豐富的戰鬥經驗。2023年加沙戰爭爆發後，真主黨更是成為伊朗對以實施「不對稱作戰」的重要工具，不僅持續對以色列北境發射火箭，意圖牽制以軍在加沙的地面攻勢，更迫使以方為此疏散數萬居民。
從前述背景來看，削弱真主黨的軍事威脅是以色列最直觀的戰略考量。早在地面入侵前，以色列就已引爆傳呼機、對講機，大規模破壞真主黨的通訊設備，接著又發起一波針對高層的斬首行動，連真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）都無法倖免。如今靴子落地、地面行動正式開展，以色列將有機會摧毀真主黨的導彈庫存、破壞真主黨在黎巴嫩南部的防禦陣地和指揮結構，以及切斷其從敘利亞或伊朗獲得軍事援助的路線。
如果行動順利，以色列將能重創真主黨的戰鬥力，讓其短期之內無法發動對以色列的有效攻擊，以色列則能在北境獲得相對的安全緩衝，讓北部居民返回家園。
第二就是削弱伊朗的區域影響力。真主黨既是伊朗在黎巴嫩的重要代理人，也是伊朗擴張中東影響力的關鍵板塊。自2000年代以來，伊朗就通過支持真主黨、敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權、加沙哈馬斯與也門的胡塞武裝，建立了「抵抗軸心」的戰略板塊，也就是從伊朗到黎巴嫩，形成了對以色列以及沙特的戰略包圍圈，基本上這也是導致沙特後來被迫放棄地緣爭奪、同意與伊朗復交的關鍵。
而藉由對真主黨發起大規模軍事行動，以色列可以向整個伊朗「抵抗軸心」展示軍事威懾能力，並且傳遞一個明確信息：以色列具備強大的軍事力量和決心，來保護自己的國家安全並防止任何外部威脅，即便這會惡名昭彰、渾身浴血。而這樣的威懾作用可能迫使伊朗未來更加謹慎，不會再輕易對以色列發起挑釁，同時降低自己代理人對以色列發動攻擊的可能。
此外，阿拉伯世界的輿論整體雖然痛恨以色列，但沙特等海灣阿拉伯國領導人未必不樂見伊朗被以色列削弱，畢竟幾年以前「伊朗威脅論」還是在海灣國家暢行的政治基調，沙特更是長年飽受也門胡塞武裝威脅所苦，這背後當然就是伊朗的手筆。從這個視角來看，沙特等國當然不會為以色列入侵黎巴嫩、打擊伊朗而公開拍手叫好，但見到一個不懷好意的強鄰被迫自縛手腳，各方想必都會放心不少。因此以色列這次行動雖然不會有好名聲，卻在一定程度上符合海灣阿拉伯國家的潛在需求，所以也不會被嚴厲阻止。
最後，就是能為內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其執政聯盟帶來政治紅利。一來，以色列北境長期面臨真主黨的安全威脅，通過一次有效的軍事行動，以色列政府可以向國內民眾展示自己保衛國家安全的決心，並藉此提升政府聲望和支持率，鞏固執政聯盟的地位，並削弱反對派對政府安全政策批評；二來，目前加沙戰爭打到不知如何收場，人質問題更是導致以色列民眾頻繁上街，藉由北伐黎巴嫩，內塔尼亞胡能暫時轉移國內的視線與批評。
以色列的風險
但如前所述，入侵黎巴嫩不是毫無代價與風險。
第一就是陷入另一個戰略泥淖。儘管以色列擁有強大軍事力量，但真主黨經過多年準備，已經在黎巴嫩南部建立了堅固的防禦陣地，並擁有大量武裝人員和先進武器，其規模遠大於哈馬斯，以色列即便宣稱自己只是進行「有限的軍事行動」，還是可能會面臨持久且激烈的抵抗。
且如果以色列最終目標是打退真主黨、建立緩衝區，那麼衝突必然走向實質佔領，不論以色列最終是否撤退，過程當中以軍都必然面臨永無止境的游擊攻勢，即便真主黨會因此重傷。而相關場景已在過去的以黎戰爭中反覆上演，這次恐怕也不會例外。
此外真主黨擁有的精確制導導彈和火箭彈，能夠對以色列北部城市和戰略設施造成嚴重損害。以軍的入侵，不能完全排除真主黨被逼急後、決定對北境發起大規模報復行動的可能。而以色列的防禦系統雖然能夠攔截部分來襲導彈，卻無法完全抵擋真主黨大規模的飽和攻擊，結果可能就是大規模的平民傷亡和經濟損失。
第二就是多線威脅的可能。當然，伊朗已經宣布不會派兵前來黎巴嫩協助真主黨作戰，德黑蘭也不想冒險決戰以色列導致美軍介入，一場中東超級大戰應該可以避免。但這不代表伊朗不能策動其他「抵抗軸心」襲擊以色列作為報復，例如伊拉克的什葉派民兵、也門胡塞武裝，畢竟從這次加沙戰爭就可以觀察到，「抵抗軸心」的協作程度比之前都高。
以也門胡塞為例。胡塞武裝多年來獲得了來自伊朗的彈道導彈、巡航導彈和武裝無人機技術，顯著提升了對沙特與阿聯酋的打擊能力，並曾多次對沙特的石油設施、機場等關鍵基礎設施進行打擊，甚至威脅紅海水道。2023年加沙戰爭爆發後，胡塞更是直接打擊以色列本土，讓自己從一個看似與以色列無關的也門內戰參與方，逐漸轉變為以色列必須應對的安全威脅。
這種現象既凸顯伊朗多年經營有成，也暴露以色列在防範威脅上有其極限，而以色列雖對胡塞發動空襲進行報復，卻無法徹底根除威脅，畢竟類似作法沙特過去多年也是頻繁實踐，但還是難阻胡塞神出鬼沒的偷襲。當然，胡塞這麼做或許無法停下以軍在黎巴嫩的攻勢，卻還是有機會對以色列造成損失。
最後就是軍事資源被迫分散。2023年的加沙戰爭已讓以色列消耗大量軍事資源和精力，付出了巨大的輿論與國家形象代價，卻一來救不回人質、二來無法徹底殲滅哈馬斯、三來不知如何處理戰爭終局，內塔尼亞胡更面臨民意的反覆拷問。如今又在黎巴嫩加開北線戰場，即便真主黨必然被削弱，但要達到「讓北部居民安全返家」的目標，恐怕也要不少時間，且會導致以軍不得不分散原本在加沙的軍事投入。
而哈馬斯反倒能利用這一戰略弱點，趁著以色列壓制力道減弱，重新擴充武器庫存、補充地面力量，即便短期之內都無法對以色列發動新一波攻勢，卻至少博得喘息生機，能為恢復實力做準備。基本上這也是哈馬斯在談判中一直以來的戰略目標：拒絕解除武裝、盡可能保有在戰後加沙的軍事能量，而以軍不論眼下攻勢多麼猛烈，總有一天會因國際與國內壓力，不得不減少對加沙的軍事壓力、甚至完全撤出。顯然，因談判陷入僵局而無法達成的目標，如今或許有機會因為入侵黎巴嫩而達成。
整體來說，以色列入侵黎巴嫩、打擊真主黨，或許能有不少短期戰略獲益，包括降低真主黨威脅、削弱伊朗影響力、提升內塔尼亞胡政府的支持度，卻也不能迴避必須面對的風險與代價，包括在加沙後又深陷另一個戰略泥淖、引發「抵抗軸心」的報復、分散原本在加沙的軍事投入。
而在美國希望撤出中東、伊朗-以色列代理衝突結構未解的大框架下，以色列這輪多面輸出，或許能為國家換來20年和平，只是這輪血仇所疊加的滔天恨意，還是可能在未來某一天，化做洪水湧向「應許之地」，讓本該流著奶與蜜的豐饒大地，再度淪為鮮血遍地的修羅場。