黎巴嫩真主黨高層薩菲丁據報死於以軍攻擊

以軍持續空襲黎巴嫩，沙特媒體哈達斯（Alhadath）10月5日報道，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高層薩菲丁（Hashim Safi Al Din）及其隨行人員在此前以色列對黎巴嫩首都貝魯特南部的襲擊中身亡。目前，黎巴嫩真主黨方面暫未回應消息。



以色列軍方持續空襲黎巴嫩真主黨位於首都貝魯特南部的據點，接近真主黨的消息說，以軍星期四深夜進行了11次連續襲擊，轟炸非常猛烈，貝魯特及郊區的建築物都出現搖晃。據報以軍的目標，就是被視為真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasralla）被炸死後的繼任人薩菲丁，以軍暫時未有評論。

以色列周五發放片段，展示部隊在黎巴嫩南部的行動，據報那裏有許多真主黨的據點。以軍指，真主黨通訊部隊指揮官薩卡菲（Mohammad Rashid Sakafi）早一日，在以軍對黎巴嫩首都貝魯特的空襲中喪生；一名以色列官員表示，除薩菲丁之外，相信真主黨的情報總監Hussein Hazimah當時也身處地下基地。

以軍又稱正評估當晚在貝魯特南部，以真主黨情報總部為目標的空襲成效。

以色列表示，自周一在黎巴嫩南部展開有限度軍事行動以來，共殺死約250名真主黨成員，當中包括21名指揮官。