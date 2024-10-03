以色列地面進攻真主黨 「第98精銳師夜襲黎巴嫩」影片首曝光
撰文：劉耀洋
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以色列國防軍10月1日表示，以軍在黎巴嫩境內展開地面進攻，行動主要由以軍第98精銳師執行。以軍翌日公開數段部隊進攻真主黨據點的影片。
有美媒日前報道，一名以色列官員當日表示，以軍在黎巴嫩的行動並不構成入侵，而是「局部襲擊」，並指相關軍事行動的範圍和行動區域皆非常有限。
第98精銳師早前曾在加沙參與以軍地面行動，部隊成員估計有25,000人，包括精銳傘兵、突擊隊、工程師，並由特種部隊小組引導確認目標。
以色列國防軍2日公布來自第98精銳師的片段，以軍趁夜深時分，整裝集合搭上軍車移動，準備突襲真主黨在黎巴嫩南部的據點。
以色列同日稍晚發布另一條影片，多名手持槍枝的突擊部隊以及傘兵成員帶同軍犬在黎巴嫩南部某地區進行軍事行動。
以色列消息人士宣稱，這波行動重點在於清除真主黨據點，阻止其發動火箭彈攻擊。以軍把針對真主黨的攻勢稱為「北箭行動」（Operation Northern Arrows）。
以色列軍方2日表示，已增加派兵到黎巴嫩南部，目前已有8名以色列士兵在對真主黨進行的地面戰鬥中喪生。
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