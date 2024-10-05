日本海上自衛隊最大潛艇「長鯨號」下水　預定2026年入列服役

日本媒體報道，海上自衛隊最新一艘大鯨級攻擊潛艇下水，並命名為「長鯨號」。大鯨級是海上自衛隊最大型的潛艇，比舊有潛艇更安靜，潛航時間更長。長鯨號預定2026年入列服役。



共同網10月5日報道，日本海上自衛隊日前在三菱重工的神戶造船廠，為新建成的第五艘大鯨級攻擊潛艇舉行下水典禮。海上自衛隊吳市地方總監福田達也，在典禮上正式宣布將這艘新下水的潛艇命名為長鯨號。

海上自衛隊表示，長鯨號下水後，還需要進行內部裝設，亦要測試潛艇的性能，所以要到2026年3月才會正式交付海上自衛隊。

2024年10月4日，計劃2026年3月在日本海上自衛隊入列服役的最新一艘大鯨級攻擊潛艇的命名及下水儀式在三菱重工業公司神戶造船所（神戶市）舉行。該潛艇定名為「長鯨」，意為巨大的鯨魚。大鯨級是海上自衛隊最大型的潛艇，比舊有潛艇更安靜，潛航時間更長。（X@JMSDF_PAO）

長鯨號是2022年3月服役的第5艘大鯨級潛艇，標準排水量約3000噸，全長84米、全寬9.1米。可載船員約70人，投入建造費約684億日元（約35.72億港元）。

長鯨號所屬的大鯨級潛艇排水量比前一級的蒼龍級潛艇多約50噸。