美國肯塔基州警長向法官連開8槍　動機疑與女兒性醜聞有關｜有片

美國肯塔基州9月19日發生一宗槍擊案，43歲警長Mickey Stines在地方法院內槍殺54歲法官好友Kevin Mullins。根據最新曝光的CCTV畫面，當時二人在辦公室爆發激烈爭執，可見Kevin Mullins試圖蹲到辦公枱底下躲避，但Mickey Stines依然向他連開8槍。



《紐約郵報》10月2日報道，警長Mickey Stines與法官Kevin Mullins是數十年好友，甚至事發當日9月19日兩人還一起外出午餐。其後Mickey Stines走進法官辦公室，告知想和Kevin Mullins單獨談話後不久，便傳來連環槍響。

網上有警長Mickey Stines向法官好友Kevin Mullins連開8槍事發經過的影片：

事發現場的CCTV影片近期在聆訊上曝光，當時Kevin Mullins坐在辦公椅上，舉起雙手，試圖讓持槍的Mickey Stines冷靜下來，但在Kevin Mullins躲到辦公枱底下時，Mickey Stines向他連開8槍，且多次改變角度，只為了找到能確保致對方於死地的角度。

其後，Mickey Stines自行步出辦公室，舉起雙手向警方自首，並聲稱有人想綁架他的家人。他事後遭指控一級謀殺罪，但他不認罪，目前被關押在監獄中，但已公開表明將辭去警長一職。

肯塔基州探員Clayton Stamper作供時表示，槍擊案發生前，兩人與一群人友好地共進午餐，沒有人在他們的談話中察覺異樣。

Clayton Stamper還證實，警方在Kevin Mullins的手機中發現Mickey Stines女兒的電話號碼，後者在開槍射殺Kevin Mullins前，曾用他和Kevin Mullins的手機多次打給女兒。

詳細案情仍有待釐清，警方正在查問更多證人並調查兩人手機。

Mickey Stines的辯護律師拒絕談論槍殺動機，但據報道，當局表示可能與性醜聞有關。