起底神器？哈佛學生改造Ray-Ban Meta智能眼鏡　一掃即獲路人個資

美國哈佛大學2名學生使用Meta與Ray-Ban（雷朋）合作的一款智能眼鏡時發現，當智能眼鏡結合臉部辨識軟件和搜尋引擎軟件，即可透過掃描人臉獲取陌生人各種個資，包括姓名、年齡、住址、工作地點等，引發侵犯隱私疑慮。



根據哈佛大學工程系學生阮安富（AnhPhu Nguyen）10月1日在X分享的一段影片，阮安富與Caine Ardayfio發現，他們自行編寫具備臉部辨識功能的軟件裝入Meta智能眼鏡，然後以臉部辨識搜尋引擎PimEyes，就能實現只要看對方一眼，便可立刻獲取路上陌生人的各種個人資料。

兩人將專案命名為I-XRAY。改裝後，智能眼鏡會啟動另一個AI工具，透過搜尋公共資料庫來檢索影像中的個人詳細資訊，包括對方的姓名、地址、電話號碼、其他親戚的個人資訊等，而這些資料便會回傳至I-XRAY，智能眼鏡的用戶便能得知眼前陌生人的詳細資訊。

針對產品可能帶來資訊安全風險的疑慮，Meta透過聲明表示，「Ray-Ban Meta智能眼鏡並無臉部辨識技術。從我們所看到的來看，這些學生只是在電腦上使用公開的臉部辨識軟件，這款軟件可以處理任何來自相機、手機、錄音設備上的相片。」

Meta還說，Ray-Ban Meta智能眼鏡其實有設置一個LED燈，可以向其他人表明，眼鏡的用戶正在啟用錄音功能，而用戶無法主動停止該LED警示燈功能，且Meta引入防篡改技術，來防止用戶透過膠帶遮擋LED燈。

阮安富也強調，進行這項實驗與公開揭露實驗結果並非為了攻擊Meta智能眼鏡，因為事實上臉部辨識以及後續的搜尋工作都是將影像即時傳輸到電腦上完成，即便拿一般手機照相攝影，一樣能夠達到類似的效果。阮安富認為，真正的問題是臉部辨識軟件存在侵害隱私的風險。